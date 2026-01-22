B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)

Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)

Ana Maria
22 ian. 2026, 12:57
Ce-au descoperit polițiștii la casele unde figurează ruși, ucraineni și moldoveni cu acte românești false. Cum arată locuințele (GALERIE FOTO)
+ 6 poze | Vezi galeria
Sursă foto: Poliția de frontieră
Cuprins
  1. Cum funcționa schema pentru obținerea actelor false
  2. Ce au arătat verificările la domiciliile unde stau fictiv ruși
  3. Locuințele unde stau fictiv ruși, ucrainieni și moldoveni, părăsite. Câte persoane au beneficiat de actele false
  4. Cum erau livrate actele false și ce implicații au acestea
  5. Cine este Stanislav Carpiuc și ce legătură are cu acest caz

Ce-au descoperit polițiștii la casele unde stau fictiv ruși, în România? Joi, autoritățile au efectuat 73 de percheziții în județul Botoșani, fiind vizate persoane suspectate că au sprijinit cetățeni din fostul spațiu sovietic să obțină ilegal documente de identitate românești. Suspecții sunt acuzați că au facilitat stabilirea domiciliară fictivă a cetățenilor ruși, ucraineni și moldoveni, prin folosirea unor contracte de închiriere false sau falsificate, fără consimțământul real al proprietarilor. Aceste acțiuni s-au realizat cu ajutorul unor intermediari și al unei persoane juridice cu sediul în Botoșani.

Cum funcționa schema pentru obținerea actelor false

Pentru a obține cărțile de identitate, beneficiarii ruși, ucraineni și moldoveni au folosit, printre altele, certificate de cetățenie false sau falsificate, susținând că acestea au fost eliberate de consulatele României din diverse state. În documentele obținute ilegal, aceștia apareau cu domicilii în locuințe părăsite, aflate în ruină sau cu lacăt pe ușă.

Sursă foto: Poliția de frontieră

Ce au arătat verificările la domiciliile unde stau fictiv ruși

Pe lângă perchezițiile făcute la suspecți, polițiștii de frontieră au început o acțiune de verificare a 104 adrese unde figurau cu domiciliu cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Imaginile surprinse au scos la iveală că majoritatea imobilelor erau abandonate, în ruină sau închise cu lacăt, fără a locui efectiv nimeni acolo.

Sursă foto: Poliția de frontieră
Sursă foto: Poliția de frontieră

Locuințele unde stau fictiv ruși, ucrainieni și moldoveni, părăsite. Câte persoane au beneficiat de actele false

Potrivit autorităților, aproximativ 7.000 de persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova au obținut ilegal documente românești prin această rețea, fără a avea cetățenie română.

Cum erau livrate actele false și ce implicații au acestea

Potrivit surselor, uneori cetățenii din Rusia, Ucraina și Moldova veneau în autocare pentru a obține buletinele de identitate, însă în alte situații, actele erau eliberate fără prezența fizică la Evidența Populației. Deținând aceste documente, beneficiarii puteau obține pașaport românesc și astfel aveau acces liber în Uniunea Europeană, după modelul cunoscut în cazul lui Stanislav Carpiuc.

Cine este Stanislav Carpiuc și ce legătură are cu acest caz

Un caz emblematic, potrivit Antena 3 CNN, este cel al lui Stanislav Carpiuc, un tânăr de 26 de ani din Cernăuți, care a fost arestat în Marea Britanie pentru implicare în incendierea casei și mașinii premierului britanic Keir Starmer. În documentele oficiale, Carpiuc figura ca cetățean român, documente care au fost obținute prin această rețea. Investigațiile au arătat că intermediarii operațiunii erau cetățeni moldoveni care falsificau acte de cetățenie în Chișinău, folosite apoi pentru întocmirea ilegală a actelor românești.

Tags:
Citește și...
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Eveniment
Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Eveniment
Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Eveniment
Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Eveniment
Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Eveniment
Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Eveniment
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Eveniment
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
Eveniment
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Eveniment
AEP propune schimbări majore în organizarea alegerilor. Cabine fără perdeluțe și urne transparente. Cum ar putea arăta viitoarele secții de vot
Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute
Eveniment
Cum a reușit o femeie să nască gemeni după mai multe sarcini pierdute
Ultima oră
15:36 - Zeci de plângeri penale împotriva anulării alegerilor de anul trecut. Acuzații de crime împotriva umanității. Se cer despăgubiri de un milion de euro.
15:29 - Lovitură pentru ANAF: Curtea de Apel Alba a respins cererea Fiscului de sechestru asigurător pe bunurile lui Klaus Iohannis
15:14 - Amendă uriașă pentru un șofer din Viena care și-a lăsat motorul pornit pe ger
15:03 - Accidente feroviare în lanț zguduie Spania. A avut loc o nouă coliziune. Cum s-a produs incidentul (FOTO, VIDEO)
14:58 - Ciclonul Harry a făcut ravagii în Italia. A avut intensitatea unui uragan. Care au fost cele mai afectate regiuni (VIDEO)
14:30 - Termoenergetica explică facturile și întârzierile la plată pentru bucureșteni. Cum se calculează exact consumul de căldură
14:25 - Irina Loghin: „Nu mai au niciun fel de limită și bun simț!”. De ce a ajuns la secția de poliție
14:04 - Scandal la meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka. Lipsă de fair-play la Australian Open (VIDEO)
13:51 - Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită în România după incidentul de la Costinești. Ce poate decide instanța la următorul termen
13:50 - Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”