Ce-au descoperit polițiștii la casele unde stau fictiv ruși, în România? Joi, autoritățile au efectuat 73 de percheziții în județul Botoșani, fiind vizate persoane suspectate că au sprijinit cetățeni din fostul spațiu sovietic să obțină ilegal documente de identitate românești. Suspecții sunt acuzați că au facilitat stabilirea domiciliară fictivă a cetățenilor ruși, ucraineni și moldoveni, prin folosirea unor contracte de închiriere false sau falsificate, fără consimțământul real al proprietarilor. Aceste acțiuni s-au realizat cu ajutorul unor intermediari și al unei persoane juridice cu sediul în Botoșani.

Cum funcționa schema pentru obținerea actelor false

Pentru a obține cărțile de identitate, beneficiarii ruși, ucraineni și moldoveni au folosit, printre altele, certificate de cetățenie false sau falsificate, susținând că acestea au fost eliberate de consulatele României din diverse state. În documentele obținute ilegal, aceștia apareau cu domicilii în locuințe părăsite, aflate în ruină sau cu lacăt pe ușă.

Ce au arătat verificările la domiciliile unde stau fictiv ruși

Pe lângă perchezițiile făcute la suspecți, polițiștii de frontieră au început o acțiune de verificare a 104 adrese unde figurau cu domiciliu cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Imaginile surprinse au scos la iveală că majoritatea imobilelor erau abandonate, în ruină sau închise cu lacăt, fără a locui efectiv nimeni acolo.

Locuințele unde stau fictiv ruși, ucrainieni și moldoveni, părăsite. Câte persoane au beneficiat de actele false

Potrivit autorităților, aproximativ 7.000 de persoane din , Ucraina și Republica Moldova au obținut ilegal documente românești prin această rețea, fără a avea cetățenie română.

Cum erau livrate actele false și ce implicații au acestea

Potrivit surselor, uneori cetățenii din Rusia, Ucraina și Moldova veneau în autocare pentru a obține buletinele de identitate, însă în alte situații, actele erau eliberate fără prezența fizică la Evidența Populației. Deținând aceste documente, beneficiarii puteau obține pașaport românesc și astfel aveau acces liber în Uniunea Europeană, după modelul cunoscut în cazul lui Stanislav Carpiuc.

Cine este Stanislav Carpiuc și ce legătură are cu acest caz

Un caz emblematic, potrivit , este cel al lui Stanislav Carpiuc, un tânăr de 26 de ani din Cernăuți, care a fost arestat în Marea Britanie pentru implicare în incendierea casei și mașinii premierului britanic Keir Starmer. În documentele oficiale, Carpiuc figura ca cetățean român, documente care au fost obținute prin această rețea. Investigațiile au arătat că intermediarii operațiunii erau cetățeni moldoveni care falsificau acte de cetățenie în Chișinău, folosite apoi pentru întocmirea ilegală a actelor românești.