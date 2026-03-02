B1 Inregistrari!
Au venit și explicațiile. Cum au ajuns, de fapt, cei 28 de elevi din Vrancea în Dubai, cu două profesoare (VIDEO)

Ana Maria
02 mart. 2026, 14:51
Explozie în zona turistică din Dubai. Sursa foto: Captură Video - Știrile Pro TV
Cuprins
  1. A fost excursia organizată prin școală?
  2. Cine îi însoțește pe cei 28 de elevi din județul Vrancea aflați în Dubai
  3. Sunt cei 28 de elevi din județul Vrancea în siguranță acolo?
  4. Ce spun autoritățile române despre situația din Dubai

Cei 28 de elevi din județul Vrancea aflați în prezent în Dubai nu ar fi participat la o excursie organizată de școlile de stat, ci la o deplasare privată desfășurată în perioada vacanței școlare, cu acordul părinților.

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a transmis că vizita nu a fost inclusă într-un program educațional oficial și nu a implicat instituțiile de învățământ din care provin copiii.

A fost excursia organizată prin școală?

Potrivit inspectorului școlar general Livia-Silvia Marcu, deplasarea a fost pusă la punct de un centru Cambridge privat, independent de sistemul public de educație.

Astfel, unitățile de învățământ nu au avut atribuții în organizarea călătoriei și nici nu au fost informate anterior despre plecarea elevilor.

Au plecat într-o călătorie, într-un demers cultural, înțeleg”, a explicat aceasta, potrivit Știripesurse.

Cine îi însoțește pe cei 28 de elevi din județul Vrancea aflați în Dubai

Grupul este format din elevi din clasele V–XII, care au ajuns în Emiratele Arabe Unite în vacanța intersemestrială. Aceștia sunt însoțiți de două cadre didactice, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.

Întoarcerea în România fusese stabilită anterior izbucnirii tensiunilor din regiune. „Ar fi trebuit să ajungă de ieri, situația politică nu le-a permis să se întoarcă.”

Sunt cei 28 de elevi din județul Vrancea în siguranță acolo?

Autoritățile spun că elevii sunt în prezent în afara oricărui pericol.

„Acum sunt în siguranță într-un hotel și au fost vizitați de reprezentanții Consulatului României în Dubai”, a precizat inspectorul școlar general.

De asemenea, oficialii au subliniat că astfel de deplasări țin exclusiv de decizia familiilor atunci când au loc în vacanțe.

„Am anunțat școlile, nici școlile respective nu știau, pentru că e vorba de vacanța copiilor și părinții decid unde să-i trimită pe aceștia, câtă vreme nu era vorba de vreun proiect de derulat în școală”, a mai spus aceasta.

Ce spun autoritățile române despre situația din Dubai

Elevii au fost vizitați și de consulul României în Dubai, Viorel Badea, care monitorizează situația românilor aflați în zonă, potrivit Ziarul de Vrancea.

La rândul său, primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, aflat recent în Emiratele Arabe Unite, a transmis un mesaj de calm. „Situația din Emirate este încă tensionată, dar, în acest moment, se află sub control. (…) La acest moment, nimeni nu trebuie să intre în panică.”

Întoarcerea copiilor este momentan imposibilă după închiderea spațiului aerian al Emiratelor Arabe Unite, măsură adoptată pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Autoritățile române mențin legătura permanent cu grupul pentru a facilita revenirea acestora imediat ce traficul aerian va fi reluat.

