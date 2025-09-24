Tot mai mulți condamnați de top sunt scăpați de ”justiție” de condamnările definitive, după ce apelează la căi extraordinare de atac. Specialiștii în domeniu consultați de spun că miza o reprezintă, în primul rând, anularea deciziilor de recuperare a prejudiciilor. Până acum au fost anulate sentințe definitive de condamnare la ani grei de închisoare și de recuperare a unor prejudicii de aproape un miliard de euro.

Este vorba de (prejudiciu de 700 de milioane de euro), Ovidiu Tender (prejudiciu de peste 30 de milioane de euro) sau Maricel Păcuraru (prejudiciu de 3 milioane de euro).

Cum a fost salvat de ”justiție” Lucian Duță

Pe 17 septembrie, Înalta Curte a admis în principiu un recurs în casaţie introdus de medicul Lucian Duță, fost președinte al CNAS pe vremea PDL, și a dispus suspendarea executării pedepsei până se judecă pe fond calea extraordinară de atac. Acesta a fost pus în libertate.

În 2022, Duță fusese condamnat definitiv la șase ani de închisoare cu executare pentru că a luat mită 6,3 milioane de euro pentru implementarea cardului de sănătate.

După condamnare, Agenția Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a virat către ANAF 2.1 milioane de euro, parte din prejudiciu constatat în dosar. Banii fuseseră sechestrati de DNA dintr-un cont al lui Duță din Elveția. Pentru recuperarea întregului prejudiciu, Fiscul a scos la licitație și proprietățile sechestrate de la Duță.

Dacă până la urmă condamnarea lui Lucian Duţă va fi anulată definitiv, statul va fi nevoit să îi dea înapoi banii confiscaţi.

Cum a scăpat Maricel Păcuraru

Un alt caz care a atras atenția este cel al patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.

Pe 23 mai 2025, Curtea de Apel București a menținut hotărârea Tribunalului București de lui Maricel Păcuraru, pe motiv că infracţiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundare a fost dezincriminată de către Curtea Constituțională (CCR). Decizia este definitivă.

De asemenea, judecătorii au anulat mandatul de executare a pedepsei (deja executate) şi au ridicat sechestrul instituit pe averea lui Păcuraru pentru recuperarea prejudiciului.

Amintim că, în 2016, CCR a dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislaţiei secundare, iar în baza acestei decizii Maricel Păcuraru a putut să ceară în instanță anularea condamnării. De altfel, mulți condamnați sau inculpați de top au scăpat cu ajutorul deciziei CCR.

Pe 3 noiembrie 2014, Păcuraru fusese condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani în dosarul Poşta Română. El , alături de fostul director general al Poştei Române, Mihai Toader, de un prejudiciu de peste 14,3 milioane de lei, adică aproape 3 milioane de euro.

Ce s-a întâmplat în cazul lui Ovidiu Tender

Cât despre Ovidiu Tender, tot în baza deciziei CCR, acesta a reușit, pe 23 iulie 2024, să scape de o condamnare definitivă la aproape 13 ani de pușcărie. Dosarul său e rejudecat doar cu privire la infracțiunile de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani şi înşelăciune, fără infracțiunea de la abuz în serviciu, care

De asemenea, judecătorii au ridicat sechestrul pe averea lui Tender instituit pentru recuperarea prejudiciului de aproape 33 de milioane de euro. În plus, ANAF trebuie să îi dea banii înapoi lui Tender obținuți din confiscări și recuperarea prejudiciului.

Ovidiu Tender şi Marian Iancu fuseseră condamnaţi, în iunie 2015, pentru că au preluat ilegal compania Carom SA Oneşti, pe care au prejudiciat-o cu 140 de milioane de lei.

Tender poate da statul în judecată și solicita daune morale pentru că a stat ”nevinovat” au explicat juriștii consultați de G4Media.

„S-a aplicat pentru trecut o decizie a CCR, deși în Constituție scrie că deciziile Curții Constituționale se aplică pentru viitor. Decizia CCR cu dezincriminarea abuzului în serviciu prin încălcarea de legislație secundară este din 2016, or Tender a fost condamnat în 2015 și raporturile juridice erau încheiate”, a declarat un magistrat pentru G4Media, sub protecția anonimatului.

Iar un alt magistrat a remarcat: „Decizia este foarte ciudată mai ales că este dată la foarte mulți ani după condamnarea definitivă și executarea pedepsei. Pare că statul roman este culpabil de soarta fostului condamnat Tender și ne putem aștepta și la despăgubiri astronomice. Această hotărâre nu este însă singulară. Curios este că asemenea hotărâri care răstoarnă cursul justiției apar în cauze privind VIP-uri cu posibilități materiale foarte serioase, nu în cazul unor oameni simpli”.