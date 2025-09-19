Câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului. Aceștia iubesc necondiționat și își arată față de stăpâni, însă cum le arătăm înapoi că îi iubim? Iată ce , considerat „stresant” pentru, ei ar trebui să eviți!

Gestul mai puțin plăcut de blănoși

Îmbrățișările sunt o formă de exprimare a afecțiunii și funcționează foarte bine în cazul oamenilor, însă blănoșii s-ar putea să nu fie de acord cu acest lucru. Pentru ei, gestul este mai mult „stresant”, avertizează un specialist.

„În timp ce îmbrățișarea câinilor noștri ne oferă un mare confort, nu același lucru se poate spune întotdeauna invers”, a declarat Philip Legood, psiholog și dresor de câini.

„Unii câini pot găsi îmbrățișările destul de stresante. Înfășurarea brațelor în jurul lor și ținerea lor strânsă poate fi destul de copleșitoare și amenințătoare pentru unii câini, o lecție deosebit de importantă pentru copiii mici”, a adăugat acesta.

Cum îți dai seama că animalului nu-i place comportamentul tău

Așa cum câinii își arată afecțiunea, își arată și disconfortul, dar mai… subtil. Dacă nu va aprecia îmbrățișările tale, vor fi semne: postura rigidă a corpului, urechile întinse pe cap și cu spatele pe cap, linsul buzelor, zâmbetul (buzele trase înapoi) și o labă ridicată, conform .

Dacă acesta e mulțumit, el va reacționa astfel: postura relaxată a corpului, „moale”, coada slăbită sau dând din loc, urechile atârnând în jos sau ușor în față, o față moale cu gura deschisă.

Cum îi arăți patrupedului că îl iubești

Locuri de explorat

„Câinilor le place să exploreze locuri noi, mai ales atunci când este un mediu în aer liber”, a spus Philip.

„Schimbarea rutinei lor și ducerea lor într-un alt loc la plimbare este o experiență senzorială grozavă pentru ei. Încercați să nu folosiți același traseu în fiecare zi”, a adăugat.

„O nouă locație le introduce atât de multe mirosuri diferite, iar explorarea în acest fel este foarte stimulantă mental, ajutându-i să ardă multă energie. Un câine bine stimulat va dormi adânc după o plimbare bună. Pentru câinii cărora le place să cunoască câini și oameni noi, poate fi, de asemenea, o mare oportunitate de socializare”, a mai spus specialistul.

Afecțiune

„Majoritatea câinilor iubesc afecțiunea oamenilor lor într-o anumită formă, dar permițându-le să aleagă cum și când să interacționeze cu tine este o modalitate excelentă de a construi încredere, deoarece toți câinii se bucură de atenție în moduri și cantități diferite”, a spus Philip.

„Cățelușul tău ar putea dori să fie în contact fizic cu tine în timp ce doarme, să-și expună burtica pentru o frecare ușoară a abdomenului sau chiar să se ghemuiască aproape de fața ta. Oricum aleg să-și arate afecțiunea, îmbrățișează momentul și, dacă poți, petrece câteva momente apreciindu-le confortul”, a adăugat.

Implicare

„Toți câinii au niveluri diferite de energie, dar implicarea câinelui tău în dresaj sau joacă este o modalitate fantastică de a construi o legătură puternică cu cel mai bun prieten al tău”, a explicat Philip.

Multe rase de lucru adoră activitățile de antrenament. Prin acest mod, luptă împotriva plictiselii.

„Timpul de joacă cu puiul tău poate implica și antrenament. Jocuri precum preluarea și remorcarea pot fi extrem de distractive și pline de satisfacții, dar luați în considerare și jocurile de adulmecat, puzzle-urile și chiar antrenamentul de agilitate”, a mai spus specialistul.

Hrană

„Un câine sănătos este un câine fericit și nu ar trebui să subestimezi importanța unei diete bune și echilibrate”, a subliniat Philip.

„Mâncarea este o cale ușoară către inima câinelui tău și va aprecia întotdeauna un răsfăț sau două. Doar asigurați-vă că oferiți bunătăți cu moderație și, în mod ideal, ca recompensă pentru un comportament bun”, a adăugat.

Limite

Specialistul avertizează că nu ar trebui să fii insistent cu câinele dacă acesta îți dă semnale că nu își dorește să facă ceva, mai ales când doarme sau mănâncă.

„La fel ca noi, oamenii, uneori câinii vor să fie lăsați în pace”, a concluzionat Philip.

„Oferindu-le spațiu atunci când au nevoie de el vă va ajuta să vă întăriți relația. Uneori, puii noștri au nevoie de timp pentru a se odihni și a se reîncărca, fără ca noi să intervenim!”, a încheiat.