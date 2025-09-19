B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți

Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți

Selen Osmanoglu
19 sept. 2025, 09:40
Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Gestul mai puțin plăcut de blănoși
  2. Cum îți dai seama că animalului nu-i place comportamentul tău
  3. Cum îi arăți patrupedului că îl iubești

Câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului. Aceștia iubesc necondiționat și își arată afecțiunea față de stăpâni, însă cum le arătăm înapoi că îi iubim? Iată ce comportament, considerat „stresant” pentru, ei ar trebui să eviți!

Gestul mai puțin plăcut de blănoși

Îmbrățișările sunt o formă de exprimare a afecțiunii și funcționează foarte bine în cazul oamenilor, însă blănoșii s-ar putea să nu fie de acord cu acest lucru. Pentru ei, gestul este mai mult „stresant”, avertizează un specialist.

„În timp ce îmbrățișarea câinilor noștri ne oferă un mare confort, nu același lucru se poate spune întotdeauna invers”, a declarat Philip Legood, psiholog și dresor de câini.

„Unii câini pot găsi îmbrățișările destul de stresante. Înfășurarea brațelor în jurul lor și ținerea lor strânsă poate fi destul de copleșitoare și amenințătoare pentru unii câini, o lecție deosebit de importantă pentru copiii mici”, a adăugat acesta.

Cum îți dai seama că animalului nu-i place comportamentul tău

Așa cum câinii își arată afecțiunea, își arată și disconfortul, dar mai… subtil. Dacă nu va aprecia îmbrățișările tale, vor fi semne: postura rigidă a corpului, urechile întinse pe cap și cu spatele pe cap, linsul buzelor, zâmbetul (buzele trase înapoi) și o labă ridicată, conform Mirror.

Dacă acesta e mulțumit, el va reacționa astfel: postura relaxată a corpului, „moale”, coada slăbită sau dând din loc, urechile atârnând în jos sau ușor în față, o față moale cu gura deschisă.

Cum îi arăți patrupedului că îl iubești

Locuri de explorat

„Câinilor le place să exploreze locuri noi, mai ales atunci când este un mediu în aer liber”, a spus Philip.

„Schimbarea rutinei lor și ducerea lor într-un alt loc la plimbare este o experiență senzorială grozavă pentru ei. Încercați să nu folosiți același traseu în fiecare zi”, a adăugat.

„O nouă locație le introduce atât de multe mirosuri diferite, iar explorarea în acest fel este foarte stimulantă mental, ajutându-i să ardă multă energie. Un câine bine stimulat va dormi adânc după o plimbare bună. Pentru câinii cărora le place să cunoască câini și oameni noi, poate fi, de asemenea, o mare oportunitate de socializare”, a mai spus specialistul.

Afecțiune

„Majoritatea câinilor iubesc afecțiunea oamenilor lor într-o anumită formă, dar permițându-le să aleagă cum și când să interacționeze cu tine este o modalitate excelentă de a construi încredere, deoarece toți câinii se bucură de atenție în moduri și cantități diferite”, a spus Philip.

„Cățelușul tău ar putea dori să fie în contact fizic cu tine în timp ce doarme, să-și expună burtica pentru o frecare ușoară a abdomenului sau chiar să se ghemuiască aproape de fața ta. Oricum aleg să-și arate afecțiunea, îmbrățișează momentul și, dacă poți, petrece câteva momente apreciindu-le confortul”, a adăugat.

Implicare

„Toți câinii au niveluri diferite de energie, dar implicarea câinelui tău în dresaj sau joacă este o modalitate fantastică de a construi o legătură puternică cu cel mai bun prieten al tău”, a explicat Philip.

Multe rase de lucru adoră activitățile de antrenament. Prin acest mod, luptă împotriva plictiselii.

„Timpul de joacă cu puiul tău poate implica și antrenament. Jocuri precum preluarea și remorcarea pot fi extrem de distractive și pline de satisfacții, dar luați în considerare și jocurile de adulmecat, puzzle-urile și chiar antrenamentul de agilitate”, a mai spus specialistul.

Hrană

„Un câine sănătos este un câine fericit și nu ar trebui să subestimezi importanța unei diete bune și echilibrate”, a subliniat Philip.

„Mâncarea este o cale ușoară către inima câinelui tău și va aprecia întotdeauna un răsfăț sau două. Doar asigurați-vă că oferiți bunătăți cu moderație și, în mod ideal, ca recompensă pentru un comportament bun”, a adăugat.

Limite

Specialistul avertizează că nu ar trebui să fii insistent cu câinele dacă acesta îți dă semnale că nu își dorește să facă ceva, mai ales când doarme sau mănâncă.

„La fel ca noi, oamenii, uneori câinii vor să fie lăsați în pace”, a concluzionat Philip.

„Oferindu-le spațiu atunci când au nevoie de el vă va ajuta să vă întăriți relația. Uneori, puii noștri au nevoie de timp pentru a se odihni și a se reîncărca, fără ca noi să intervenim!”, a încheiat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
Eveniment
Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Românii au început planificările pentru vacanța de iarna. Cât costă un sejur la munte, de Revelion 
Eveniment
Românii au început planificările pentru vacanța de iarna. Cât costă un sejur la munte, de Revelion 
Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
Eveniment
Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
Alertă digitală! Cum arată link-ul periculos pe care NU trebuie să îl deschideți sub nicio formă! Iată cum vă puteți proteja
Eveniment
Alertă digitală! Cum arată link-ul periculos pe care NU trebuie să îl deschideți sub nicio formă! Iată cum vă puteți proteja
Preparatul care face furori toamna aceasta: supa cremă de dovleac. Cum se gătește și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Preparatul care face furori toamna aceasta: supa cremă de dovleac. Cum se gătește și de ce ingrediente ai nevoie
România riscă un blackout! Ministrul Energiei avertizează că putem rămâne fără curent electric: “Acest studiu a stat la baza negocierii”
Eveniment
România riscă un blackout! Ministrul Energiei avertizează că putem rămâne fără curent electric: “Acest studiu a stat la baza negocierii”
Consecințele cancerului. Cum se transformă organismul pacientului din cauza bolii
Eveniment
Consecințele cancerului. Cum se transformă organismul pacientului din cauza bolii
Scandal uriaș în Franța. Medic acuzat că ar fi agresat sexual 65 de paciente
Eveniment
Scandal uriaș în Franța. Medic acuzat că ar fi agresat sexual 65 de paciente
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Eveniment
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Ultima oră
10:32 - Cum i s-a părut România președintelui Cehiei, după vacanța cu motocicleta: “Aș recomanda România tuturor. Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată”
10:27 - Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
10:05 - O brățară din aur, veche de 3.000 de ani, care a aparținut unui faraon, a fost furată din Muzeul Egiptean şi apoi, topită
09:53 - Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
09:11 - Cum încearcă Donald Trump să reducă la tăcere presa critică / Președintele SUA se inspiră de la liderii autoritari, precum Viktor Orban
09:03 - A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
08:45 - Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
08:40 - O tânără actriță a murit în Marea Britanie după ce a fost mușcată de o insectă / Familia acuză medicii de neglijență
08:35 - De ce a început Kate Middleton să plângă la banchetul de stat, de față cu Donald Trump? Momentul care a emoționat sala
08:02 - Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”