Cum îți distruge lipsa somnului frumusețea: efecte vizibile asupra pielii și părului

Ana Beatrice
16 sept. 2025, 14:50
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum influențează lipsa somnului regenerarea pielii
  2. De ce apar cearcănele și pielea ternă după nopțile nedormite
  3. Cum accelerează lipsa somnului apariția ridurilor
  4. Ce efecte are lipsa somnului asupra părului
  5. Cum putem îmbunătăți calitatea somnului pentru o frumusețe de durată

Somnul nu reprezintă doar o nevoie biologică esențială pentru sănătatea fizică și psihică, ci este și unul dintre cei mai importanți aliați ai frumuseții. Orele de odihnă au un rol direct în aspectul pielii, al părului și chiar al expresiei feței. Un program dezechilibrat sau o calitate scăzută a somnului lasă rapid urme vizibile, pe care nici cele mai scumpe produse cosmetice nu le pot ascunde complet. Specialiștii subliniază că regenerarea celulară, sinteza de colagen și hidratarea naturală a pielii au loc în special în timpul nopții, iar atunci când acest proces este perturbat, frumusețea este printre primele care are de suferit.

Diana Baicu, specialist cu experiență în industria de frumusețe profesională, atrage atenția asupra legăturii dintre somn și procesul de îmbătrânire

Cum influențează lipsa somnului regenerarea pielii

Noaptea este perioada în care organismul intră într-un proces intens de reparație și refacere. Pielea, cel mai mare organ al corpului, nu face excepție. Ritmurile circadiene, mecanisme biologice influențate direct de somn, reglează aceste procese.

„Când dormim prea puțin sau ne trezim des pe parcursul nopții, aceste ritmuri sunt perturbate, iar pielea își pierde echilibrul. Rezultatul este vizibil: ten obosit, tern și predispus la iritații”, detaliază Diana Baicu, notează ciao.ro.

Un somn insuficient scade nivelul de melatonină și al hormonului de creștere, ambele esențiale pentru regenerarea celulară. În schimb, cortizolul, hormonul stresului, crește. Această combinație duce la inflamație, degradarea colagenului și deshidratare accentuată a tenului.

De ce apar cearcănele și pielea ternă după nopțile nedormite

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale nopților nedormite este pierderea strălucirii naturale a pielii. „Când suntem obosiți, circulația sângelui este încetinită, iar tenul își pierde aspectul proaspăt și luminos. Este una dintre cele mai vizibile urme ale somnului insuficient. În astfel de situații, putem folosi un tratament intensiv cu efect instant de iluminare”, recomandă specialista.

Zona ochilor este cea mai vulnerabilă. Pielea extrem de subțire de aici evidențiază imediat cearcănele și aspectul de ochi umflați. „Un gel pentru conturul ochilor, pe bază de cafeină și extracte vegetale, este ideal pentru reducerea inflamației și redarea unui aspect odihnit”, adaugă Diana Baicu.

Cum accelerează lipsa somnului apariția ridurilor

Ridurile nu apar peste noapte, dar lipsa somnului contribuie semnificativ la accelerarea procesului. Atunci când organismul nu se odihnește suficient, pielea își pierde abilitatea de a reține apa și de a produce colagen. În consecință, liniile fine devin mai vizibile, iar ridurile existente se accentuează.

„O cremă de noapte anti-aging este esențială pentru stimularea regenerării celulare și reducerea liniilor fine”, spune Diana Baicu.

Ce efecte are lipsa somnului asupra părului

Frumusețea părului depinde la rândul său de odihna corespunzătoare. Un scalp sănătos asigură fire rezistente și pline de vitalitate, dar atunci când somnul este perturbat, echilibrul se strică. Nivelul ridicat de cortizol afectează circulația la nivelul scalpului, ceea ce se traduce prin păr fragil, lipsit de strălucire și predispus la rupere.

Concluzia specialiștilor este limpede: frumusețea și sănătatea merg mână în mână cu odihna. O rutină de somn echilibrată, de minimum 7-8 ore pe noapte, reprezintă cel mai simplu și accesibil tratament cosmetic pe termen lung.

Cum putem îmbunătăți calitatea somnului pentru o frumusețe de durată

Pentru a beneficia pe deplin de efectele regenerative ale somnului, nu este suficient doar să ne culcăm devreme. Calitatea somnului contează la fel de mult ca numărul de ore dormite. Specialiștii recomandă crearea unei rutine clare: evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de culcare, menținerea unei temperaturi potrivite în cameră și folosirea unor perne și lenjerii confortabile. De asemenea, o baie caldă sau câteva minute de meditație pot pregăti organismul pentru un somn profund și odihnitor. Hidratarea corespunzătoare pe parcursul zilei, o alimentație echilibrată și evitarea cafelei sau a alcoolului seara sunt alte obiceiuri care contribuie la frumusețe prin somn.

