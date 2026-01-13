B1 Inregistrari!
Economia României se mișcă greu. Banca Mondială reduce estimările. Creștere de doar 0,8% anul trecut

Economia României se mișcă greu. Banca Mondială reduce estimările. Creștere de doar 0,8% anul trecut

Ana Beatrice
13 ian. 2026, 19:39

Cuprins
  1. Ce estimări are Banca Mondială pentru economia României în următorii ani
  2. Cum vede Banca Mondială evoluția economiei globale

Economia României a crescut anul trecut cu doar 0,8%. Informația apare în cel mai recent raport „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat marți de Banca Mondială.

Ritmul este sub așteptările anterioare ale instituției. În iunie anul trecut, Banca Mondială prognoza un avans de 1,3%. La începutul anului, instituția estima o creștere mult mai optimistă, de 2,1%.

Ce estimări are Banca Mondială pentru economia României în următorii ani

Banca Mondială estimează că PIB-ul României va crește în acest an cu 1,3%. Această valoare este mai mică decât prognozele anterioare. În iunie anul trecut era așteptat un avans de 1,9%, iar în ianuarie 2025 estimarea era și mai optimistă, de 2,6%.  Potrivit instituției, ritmul de creștere ar urma să se îmbunătățească abia în 2027, când economia României ar putea avansa cu 1,9%. Totuși, această estimare este sub prognoza de 2,5% făcută la mijlocul anului trecut.

În același timp, Banca Mondială precizează că Europa Centrală ar putea înregistra o creștere de 2,6% în perioada 2026–2027. Evoluția ar fi susținută de investiții solide, mai ales în Polonia și România, datorită finanțărilor mai mari venite din partea Uniunii Europene.

Totuși, raportul atrage atenția că presiunile fiscale vor rămâne o problemă importantă, în special pentru România. Măsurile de consolidare fiscală ar putea încetini creșterea economică.

Cum vede Banca Mondială evoluția economiei globale

Banca Mondială estimează că economia mondială va avea o creștere modestă, de 2,6%, însă consideră acest rezultat un semn clar de reziliență în fața tensiunilor comerciale din ultima perioadă. Conform raportului semestrial „Global Economic Prospects”, avansul PIB-ului global ar urma să încetinească ușor în acest an, la 2,6%, după 2,7% în 2025.

Ulterior, creșterea ar reveni la 2,7% în 2027. Noile prognoze sunt mai optimiste decât cele publicate în iunie anul trecut, iar estimarea pentru 2026 este cu două zecimi de punct procentual mai mare. În plus, creșterea pentru 2025 ar depăși previziunile anterioare cu patru zecimi.

Banca Mondială a subliniat că aproximativ două treimi din revizuirea ascendentă reflectă o creștere mai bună decât se aștepta în SUA. Evoluția vine în ciuda perturbărilor comerciale din ultima perioadă. Acestea au fost provocate de tarifele vamale suplimentare.

Pentru Statele Unite, instituția prognozează o creștere a PIB-ului de 2,2% în 2026, comparativ cu 2,1% în 2025. Aceasta este o estimare mai mare decât cea anunțată în vară. Totodată, după ce importurile accelerate din 2025 au frânat temporar ritmul economiei americane, măsurile fiscale mai puternice ar urma să stimuleze creșterea în 2026 și să compenseze impactul tarifelor asupra consumului și investițiilor.

