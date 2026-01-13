B1 Inregistrari!
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire

Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire

13 ian. 2026, 19:38
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire
Sursă foto: Facebook/ @Marina Almasan
Cuprins
  1. De ce i-a fost teamă lui Sorin Mărcuș să facă publică relația cu Marina Almășan
  2. Ce l-a atras pe Sorin Mărcuș la Marina Almășan

Marina Almășan și Sorin Mărcuș sunt protagoniștii unei frumoase povești de dragoste. Până de curând, cei doi nu și-au făcut relația publică, însă, în apropierea sărbătorilor, vedeta de televiziune și-a asumat legătura cu omul de afaceri. De atunci, tot mai multe postări de pe pagina ei au abordat subiecte ce țin de relația lor și despre timpul petrecut împreună. Acum, a venit și timpul lui Sorin Mărcuș să facă primele declarații, dezvăluind inclusiv că i-a fost teamă de momentul în care relația cu Marina Almășan va ieși la lumină. 

De ce i-a fost teamă lui Sorin Mărcuș să facă publică relația cu Marina Almășan

Relația dintre Sorin Mărcuș și Marina Almășan a pornit de la o prietenie. Omului de afaceri nu i-a fost ușor să-și asume public povestea de iubire, fiindu-i teamă de ce ar putea crede cei din jur. În cele din urmă, decizia de a spune lumii că sunt împreună le-a permis să se bucure de relație fără nicio altă reținere.

„Am ținut nu neapărat discreție, mi-era teamă. Chiar îmi era teamă. De ce? Pentru că oamenii te judecă dacă te cunosc și greșești orice lucru mic. Acum sunt în această poveste absolut superbă și adevărată și asumată cu Marina”, a declarat Sorin Mărcuș, în cadrul unei emisiuni.

Ce l-a atras pe Sorin Mărcuș la Marina Almășan

Sorin Mărcuș a decis să o abordeze pe Marina Almășan când și-a dat seama că cei doi împart pasiunea pentru călătorii. Curajul omului de afaceri, o trăsătură care îl caracterizează și de care a dat dovadă atunci când a început să comunice cu femeia care îi atrăsese atenția, a dus la o relație care astăzi, este o sursă incomensurabilă de fericire pentru ambii parteneri.

„Eu nu mă puteam gândi niciodată, cum nici ea nu se putea gândi în urmă cu câteva luni, un an, că noi vom merge în povestea asta și vom avea aceleași gânduri, aceleași idei și aceeași preocupare […].

Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, a mai spus Sorin Mărcuș.

