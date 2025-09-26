B1 Inregistrari!
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline

Selen Osmanoglu
26 sept. 2025, 21:35
Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
Sursa: Facebook/Brad Pitt
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani
  2. Cum și-a dat seama femeia că totul este o minciună
  3. Cum i s-a schimbat viața franțuzoaicei de atunci

În urmă cu doi ani, cazul franțuzoacei Anne Deneuchatel a făcut înconjurul lumii. Aceasta a fost păcălită de un Brad Pitt fals care i-a cerut o sumă mare de bani femeii. Ea a pierdut 700.000 de lire sterline.

Ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani

Femeia în cauză este Anne Deneuchatel, designer de interior, în vârstă de 53 de ani, conform Cancan.

În februarie 2023, ea a fost contactată de cineva care a pretins că este mama lui Brad Pitt, iar a doua oară a contactat-o personal așa-zisul artist.

Anne s-a implicat într-o aventură online timp de un an. Ea mărturisește că a avut conversații plăcute cu cel care era în spatele ecranului.

„Îmi plăcea bărbatul cu care vorbeam. Știa cum să vorbească cu femeile, întotdeauna era bine”, a povestit Anne pentru presa franceză.

Comportamentul bărbatului a determinat-o pe femeie să divorțeze de soț. Ulterior, i-a trimis și banii escrocului, după ce acesta a mințit că are cancer renal.

Cum și-a dat seama femeia că totul este o minciună

Anne și-a dat seama că a fost înșelată în momentul în care l-a descoperit pe adevăratul Brad Pitt în pozele de pe internet, alături de prietena lui.

Cu toate acestea, femeia a fost, ulterior, păcălită de un bărbat care a pretins că este agent FBI. El îi promisese că o va „salva” de infractori.

„Mă întreb de ce m-au ales pe mine să îmi facă atât de mult rău? Nu am făcut niciodată rău nimănui. Acești oameni merită iadul”, a spus Anne.

Cum i s-a schimbat viața franțuzoaicei de atunci

Viața lui Anne a luat o întorsătură drastică: fără bani, fără soț, fără casă și fără… Brad Pitt.

Ea s-a mutat la o prietenă pentru că nu mai avea unde să stea. Ulterior, femeia a depus o plângere la poliție, iar acum o anchetă este în desfășurare.

Ea nu a vrut să lase această experiență în urmă. A scris o carte despre ce i s-a întâmplat. Aceasta se numește Je ne serai plus un proie (Nu voi mai fi pradă).

Cu toate că a rămas fără soț și luxul cu care era obișnuită, Anne a spus: „În realitate, era o închisoare de aur… S-a dovedit a fi egoist și manipulator. M-a convins să-mi închid magazinul. Treptat, am devenit dependentă financiar de el. La un moment dat, părea mai ușor să-l ajut pe «Brad» decât să mă ajut pe mine însămi”.

