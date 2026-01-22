Iernile din România devin tot mai imprevizibile, iar gerul și poleiul transformă trotuarele, aleile și intrările în curți în adevărate capcane. Un pas greșit poate duce la accidente, iar mulți români caută soluții eficiente pentru a scăpa de gheață fără a deteriora suprafețele sau mediul înconjurător.
De regulă, prima soluție la care apelează oamenii este sarea. Aceasta funcționează rapid, însă specialiștii avertizează că are efecte negative pe termen lung. Sarea poate:
„Oamenii intră în panică la primul îngheț și aruncă sare peste tot. Funcționează, dar pe termen lung distruge suprafețele, încălțămintea și chiar mașinile”, explică un specialist citat de Mirror.
O soluție accesibilă și surprinzător de eficientă este alcoolul izopropilic, care se găsește în farmacii sau magazine de bricolaj și costă puțin. Folosit corect, acesta poate topi gheața în câteva minute, fără a deteriora betonul sau pavajul.
Ingrediente:
Instrucțiuni:
Eficiența metodei vine din faptul că alcoolul scade rapid punctul de îngheț al apei, iar detergentul ajută soluția să adere mai bine la suprafață. Astfel, gheața începe să se topească aproape instantaneu, fără efort suplimentar.
„Câteva minute de pregătire cu lucruri din casă sunt mult mai avantajoase decât ore întregi de curățenie sau costuri mari pentru repararea betonului”, explică specialistul.
Folosirea unui spray preparat acasă din ingrediente simple reprezintă o metodă sigură, eficientă și ecologică pentru a scăpa de gheață. În loc să folosești soluții care pot deteriora suprafețele sau mediul, această metodă transformă trecerea prin curte sau trotuar într-o activitate sigură în sezonul rece.