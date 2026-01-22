B1 Inregistrari!
Cum să îndepărtezi gheața fără să deteriorezi betonul sau pavajul? Soluția simplă recomandată de un specialist

Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 13:01
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Problemele utilizării sării
  2. Alcoolul izopropilic, o alternativă simplă și eficientă
  3. Cum să prepari un spray acasă
  4. Avantajele metodei

Iernile din România devin tot mai imprevizibile, iar gerul și poleiul transformă trotuarele, aleile și intrările în curți în adevărate capcane. Un pas greșit poate duce la accidente, iar mulți români caută soluții eficiente pentru a scăpa de gheață fără a deteriora suprafețele sau mediul înconjurător.

Problemele utilizării sării

De regulă, prima soluție la care apelează oamenii este sarea. Aceasta funcționează rapid, însă specialiștii avertizează că are efecte negative pe termen lung. Sarea poate:

  • Ataca betonul și pavajul, lăsând urme și fisuri greu de reparat
  • Afecta încălțămintea și mașinile parcate în apropiere
  • Dăuna plantelor și solului

„Oamenii intră în panică la primul îngheț și aruncă sare peste tot. Funcționează, dar pe termen lung distruge suprafețele, încălțămintea și chiar mașinile”, explică un specialist citat de Mirror.

Alcoolul izopropilic, o alternativă simplă și eficientă

O soluție accesibilă și surprinzător de eficientă este alcoolul izopropilic, care se găsește în farmacii sau magazine de bricolaj și costă puțin. Folosit corect, acesta poate topi gheața în câteva minute, fără a deteriora betonul sau pavajul.

Cum să prepari un spray acasă

Ingrediente:

  • 2 părți apă
  • 1 parte alcool izopropilic
  • Câteva picături de detergent de vase

Instrucțiuni:

  1. Amestecă ingredientele într-o sticlă cu pulverizator.
  2. Aplică soluția pe zonele cu gheață: trepte, alei, trotuare sau intrarea în garaj.

Eficiența metodei vine din faptul că alcoolul scade rapid punctul de îngheț al apei, iar detergentul ajută soluția să adere mai bine la suprafață. Astfel, gheața începe să se topească aproape instantaneu, fără efort suplimentar.

Avantajele metodei

  • Rapidă și eficientă
  • Protejează suprafețele și pavajul
  • Prietenoasă cu plantele și mediul
  • Economisește timp și efort comparativ cu curățarea manuală

„Câteva minute de pregătire cu lucruri din casă sunt mult mai avantajoase decât ore întregi de curățenie sau costuri mari pentru repararea betonului”, explică specialistul.

Folosirea unui spray preparat acasă din ingrediente simple reprezintă o metodă sigură, eficientă și ecologică pentru a scăpa de gheață. În loc să folosești soluții care pot deteriora suprafețele sau mediul, această metodă transformă trecerea prin curte sau trotuar într-o activitate sigură în sezonul rece.

