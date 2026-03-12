B1 Inregistrari!
Marea Britanie oferă 46.000 de euro familiilor de imigranți care acceptă să părăsească țara în 7 zile

Flavia Codreanu
12 mart. 2026, 22:44
Marea Britanie oferă 46.000 de euro familiilor de imigranți care acceptă să părăsească țara în 7 zile
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce condiții apar atunci când Regatul Unit oferă acest ajutor
  2. Ce temeri apar când Regatul Unit oferă acest ajutor 
  3. Cum sunt afectate familiile vizate de această măsură
  4. Ce spune statistica deportărilor  în ultimul an

Regatul Unit oferă 46.000 de euro familiilor de imigranți ale căror cereri de azil au fost respinse, pentru a le convinge să părăsească voluntar țara. Ministerul britanic de Interne, Home Office, a lansat un program-pilot prin care vizează 150 de familii aflate în această situație.

Ce condiții apar atunci când Regatul Unit oferă acest ajutor

Reprezentanții Home Office le-au oferit familiilor vizate doar șapte zile pentru a lua această decizie. Măsura presupune scoaterea copiilor din școli și din comunitățile în care s-au integrat. Familiile care au primit notificările cer disperat Ministerului de Interne din Marea Britanie să le acorde mai mult timp pentru o hotărâre care le va afecta viitorul. Cei care refuză plecarea voluntară pot fi evacuați cu forța, cu cătușe, procedură ce se aplică inclusiv copiilor.

Ce temeri apar când Regatul Unit oferă acest ajutor 

Programul-pilot oferă stimulente de până la 10.000 de lire sterline pentru fiecare membru al familiei, suma totală putând ajunge la plafonul de 40.000 de lire sterline. Totuși, imigranții sunt îngrijorați deoarece cred că odată întorși acasă, viața lor va fi pusă în pericol. Un tată a mărturisit că familia sa este devastată de ceea ce li se cere, mai ales că fiica sa este adolescentă și se pregătește pentru examene.

„Soția mea este complet șocată și plânge la gândul că trebuie să plecăm din această țară care a fost casa noastră în ultimii ani. Fiica mea ar trebui să renunțe la visul de a absolvi școala și de a promova examenele cu rezultate excelente”, a mărturisit bărbatul.

Ulterior, acesta a mai adăugat:

„Suntem complet devastați, extrem de speriați, ca și cum o bombă atomică ar fi explodat în jurul nostru. Mica noastră lume s-a prăbușit la picioarele noastre. Speranța nu mai este o șansă pentru noi”.

Cum sunt afectate familiile vizate de această măsură

O altă mamă a subliniat că se teme pentru siguranța ei și a fiului său dacă vor reveni în țara de origine, menționând că ambii urmează tratamente pentru depresie și anxietate. Aceasta a cerut prelungirea termenului de șapte zile pentru a putea lua o decizie.

„Dacă nu acceptăm plecarea voluntară vom fi forțați să plecăm. Am nevoie de mai mult timp să mă gândesc care este cea mai sigură decizie pentru noi”, a declarat femeia.

Jurnaliștii de la The Guardian notează că noua schemă-pilot prevede utilizarea forței, inclusiv încătușarea copiilor, pentru a realiza deportarea.

„Asta înseamnă că manipularea fizică a unui copil, ca ultimă soluție pentru a depăși nerespectarea regulilor, este o intervenție regretabilă, dar necesară și justificată”, se arată în documentul oficialilor britanici.

Ce spune statistica deportărilor  în ultimul an

Datele oficiale arată că anul trecut marea majoritate a deportărilor s-au făcut voluntar. Mai exact, 97% dintre familii (1.159) au acceptat să plece de bunăvoie, în timp ce doar 17 familii au fost îndepărtate prin utilizarea forței.

