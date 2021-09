Cum se face mustul de struguri. Cea mai veche rețetă, pas cu pas

Poate cea mai așteptată băutură din an e mustul de struguri. Acesta e un puternic fortifiant al sistemului imunitar, datorită conţinutului ridicat de vitamina C, e recomandat celor care fac efort intelectual intens, dar şi celor aflaţi în convalescenţă. Cel mai bun must se face după rețete vechi, tradiționale.

Cum se prepară mustul de calitate

Pentru a obține un must de calitate, strugurii trebuie să fie copți bine, să nu fie afectați de nicio boală specifică și să fie proaspăt culeși. Se poate folosi orice soi de struguri, notează Observator News.

Strugurii se spăla bine cu apa curată, fie într-un coș de nuiele (dacă sunt mulți), fie într-un vas de bucătărie cu sită. Mai apoi, boabele se culeg individual, dându-se la o parte codițele.

Zdrobitul se poate face fie cu un zdrobitor special, fie cu mâna. Ulterior, boabele se presează bine, pentru a se scoate din ele tot mustul, fie cu ajutorul unei prese speciale, fie cu mâna, așezându-le în câteva straturi de tifon.

Mustul astfel obținut se pune la frig o zi sau două, până ce se limpezește complet.

Mustul limpezit trebuie fiert. Pentru asta e nevoie de o oală mare, în care se va pune apa, și o alta mai mică, în care se va pune mustul. Oala cu must se așează în cea cu apă, pentru a nu intră în contact direct cu focul.

Băutura se fierbe astfel 15 – 20 de minute, la foc potrivit. Spuma trebuie să fie înlăturată încontinuu, cu o lingură de lemn.

Cum se păstrează mustul de struguri

Băutura se păstrează în sticle foarte bine spălate care au fost ținute la căldură, în cuptor, câteva zeci de minute. Pâlnia și dopurile trebuie să fie și ele bine spălate și curățate de impurități.

Mustul se toarnă direct în sticle, fără a mai fi lăsat la răcit.

Sticlele cu must se pun apoi într-o cutie de carton sau într-o tavă cu margini înalte, înfășurată în mai multe pături groase, unde se țin până la răcirea lor completă. Răcirea lentă este importantă, ea putând dură chiar și două zile.

Ulterior, sticlele trebuie lăsate în frigider până la o săptămână, apoi așezate în cămară.