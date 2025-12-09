B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră

Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră

Selen Osmanoglu
09 dec. 2025, 12:23
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cum s-a întâmplat tragedia
  2. Acuzații de forță excesivă și sedare
  3. Cauza oficială a decesului și reacția familiei

O vacanță de vis s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din California. Michael Virgil, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a murit în timpul unei croaziere, după ce a consumat 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi și, ulterior, i s-a administrat un sedativ. Familia acuză echipajul navei.

Cum s-a întâmplat tragedia

Michael Virgil s-a îmbarcat pe „Navigator of the Seas” pe 13 decembrie 2024, împreună cu logodnica sa, Connie Aguilar, și fiul lor. Cabina nu era pregătită, așadar echipajul i-a recomandat să se ducă la bar. Familia s-a retras ulterior în cameră, însă Virgil a rămas singur la bar, unde i-au fost servite 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi, potrivit plângerii depuse la Miami, scrie Adevărul.

Pe măsură ce nava se îndrepta spre Ensenada, Mexic, bărbatul ar fi fost servit „în mod neglijent”, deși prezentă semne evidente de intoxicație. Înregistrările video arată că a devenit agitat, a încercat să spargă o ușă și a agresat alți pasageri și membri ai echipajului.

Acuzații de forță excesivă și sedare

Echipajul l-a reținut pe Virgil, folosind spray cu piper și forță fizică. Mai mult, bărbatului i s-a administrat haloperidol, un sedativ eliberat pe bază de rețetă. O oră mai târziu, Michael Virgil a murit, iar trupul său a fost păstrat la bord până la întoarcerea navei în Los Angeles, pe 16 decembrie 2024.

Avocatul familiei, Kevin Haynes, a declarat: „Ceea ce trebuia să fie o frumoasă vacanță în familie a ajuns la un sfârșit tragic de neimaginat din cauza modului reprobabil în care a fost gestionată situația. Vedem un număr incredibil de alarmant de răni grave și decese pe navele de croazieră.”

Cauza oficială a decesului și reacția familiei

Virgil achiziționase „Pachetul Deluxe pentru băuturi”, care oferă acces aproape nelimitat la băuturi pe parcursul croazierei. Cauza oficială a decesului a fost combinația dintre asfixiere mecanică, obezitate, mărirea inimii și intoxicație cu alcool, iar medicul legist a clasificat moartea drept omucidere.

Familia solicită daune pentru pierderea veniturilor viitoare, cheltuieli medicale și funerare și suferință emoțională. Royal Caribbean a declarat că este „întristată de moartea unui oaspete” și că va coopera cu autoritățile în cadrul investigației.

Tags:
Citește și...
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Eveniment
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
Eveniment
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Eveniment
„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Eveniment
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Eveniment
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Eveniment
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
Eveniment
Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
Ultima oră
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
14:22 - Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)