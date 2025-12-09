O vacanță de vis s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din California. Michael Virgil, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a murit în timpul unei croaziere, după ce a consumat 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi și, ulterior, i s-a administrat un sedativ. Familia acuză echipajul navei.

Cum s-a întâmplat tragedia

Michael Virgil s-a îmbarcat pe „Navigator of the Seas” pe 13 decembrie 2024, împreună cu logodnica sa, Connie Aguilar, și fiul lor. Cabina nu era pregătită, așadar echipajul i-a recomandat să se ducă la bar. Familia s-a retras ulterior în cameră, însă Virgil a rămas singur la , unde i-au fost servite 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi, potrivit plângerii depuse la , scrie Adevărul.

Pe măsură ce nava se îndrepta spre Ensenada, Mexic, bărbatul ar fi fost servit „în mod neglijent”, deși prezentă semne evidente de intoxicație. Înregistrările video arată că a devenit agitat, a încercat să spargă o ușă și a agresat alți pasageri și membri ai echipajului.

Acuzații de forță excesivă și sedare

Echipajul l-a reținut pe Virgil, folosind spray cu piper și forță fizică. Mai mult, bărbatului i s-a administrat haloperidol, un sedativ eliberat pe bază de rețetă. O oră mai târziu, Michael Virgil a murit, iar trupul său a fost păstrat la bord până la întoarcerea navei în Los Angeles, pe 16 decembrie 2024.

Avocatul familiei, Kevin Haynes, a declarat: „Ceea ce trebuia să fie o frumoasă vacanță în familie a ajuns la un sfârșit tragic de neimaginat din cauza modului reprobabil în care a fost gestionată situația. Vedem un număr incredibil de alarmant de răni grave și decese pe navele de croazieră.”

Cauza oficială a decesului și reacția familiei

Virgil achiziționase „Pachetul Deluxe pentru băuturi”, care oferă acces aproape nelimitat la băuturi pe parcursul croazierei. Cauza oficială a decesului a fost combinația dintre asfixiere mecanică, obezitate, mărirea inimii și intoxicație cu alcool, iar medicul legist a clasificat moartea drept omucidere.

Familia solicită daune pentru pierderea veniturilor viitoare, cheltuieli medicale și funerare și suferință emoțională. Royal Caribbean a declarat că este „întristată de moartea unui oaspete” și că va coopera cu autoritățile în cadrul investigației.