O vacanță de vis s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din California. Michael Virgil, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a murit în timpul unei croaziere, după ce a consumat 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi și, ulterior, i s-a administrat un sedativ. Familia acuză echipajul navei.
Michael Virgil s-a îmbarcat pe „Navigator of the Seas” pe 13 decembrie 2024, împreună cu logodnica sa, Connie Aguilar, și fiul lor. Cabina nu era pregătită, așadar echipajul i-a recomandat să se ducă la bar. Familia s-a retras ulterior în cameră, însă Virgil a rămas singur la bar, unde i-au fost servite 33 de băuturi alcoolice într-o singură zi, potrivit plângerii depuse la Miami, scrie Adevărul.
Pe măsură ce nava se îndrepta spre Ensenada, Mexic, bărbatul ar fi fost servit „în mod neglijent”, deși prezentă semne evidente de intoxicație. Înregistrările video arată că a devenit agitat, a încercat să spargă o ușă și a agresat alți pasageri și membri ai echipajului.
Echipajul l-a reținut pe Virgil, folosind spray cu piper și forță fizică. Mai mult, bărbatului i s-a administrat haloperidol, un sedativ eliberat pe bază de rețetă. O oră mai târziu, Michael Virgil a murit, iar trupul său a fost păstrat la bord până la întoarcerea navei în Los Angeles, pe 16 decembrie 2024.
Avocatul familiei, Kevin Haynes, a declarat: „Ceea ce trebuia să fie o frumoasă vacanță în familie a ajuns la un sfârșit tragic de neimaginat din cauza modului reprobabil în care a fost gestionată situația. Vedem un număr incredibil de alarmant de răni grave și decese pe navele de croazieră.”
Virgil achiziționase „Pachetul Deluxe pentru băuturi”, care oferă acces aproape nelimitat la băuturi pe parcursul croazierei. Cauza oficială a decesului a fost combinația dintre asfixiere mecanică, obezitate, mărirea inimii și intoxicație cu alcool, iar medicul legist a clasificat moartea drept omucidere.
Familia solicită daune pentru pierderea veniturilor viitoare, cheltuieli medicale și funerare și suferință emoțională. Royal Caribbean a declarat că este „întristată de moartea unui oaspete” și că va coopera cu autoritățile în cadrul investigației.