În estul Siberiei există un oraș unde temperaturile de iarnă coboară frecvent la valori greu de imaginat pentru restul lumii. Iakutsk, considerat cel mai rece oraș locuit permanent de pe planetă, obligă oamenii să se adapteze zilnic unui climat extrem.

De ce este Iakutsk considerat cel mai rece oraș din lume

Iakutsk se află în Rusia, pe râul Lena, la aproximativ 450 de kilometri sud de Cercul Arctic, într-o zonă cunoscută pentru iernile sale necruțătoare. Orașul are aproximativ 300.000 de locuitori și se confruntă constant cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi înregistrate pe Pământ.

La începutul acestei săptămâni, termometrele au coborât până la minus 45 de grade Celsius, un episod care nu este deloc neobișnuit pentru această regiune. Chiar și în aceste condiții, viața continuă, iar localnicii își urmează rutina zilnică, adaptată unui mediu ostil.

Cum reușesc locuitorii să își continue viața zilnică

În , aproape totul îngheață iarna, de la străzi și mașini, până la hainele oamenilor care circulă prin oraș. Cu toate acestea, activitățile zilnice nu se opresc complet, iar orașul rămâne funcțional chiar și la temperaturi extreme.

Singurele instituții care își modifică programul sunt școlile, care trec la cursuri online atunci când frigul devine periculos. Localnicii spun că vremea poate fi suportabilă în lipsa vântului, deși condițiile rămân dificile.

Ce rol joacă îmbrăcămintea în supraviețuirea zilnică

Alegerea hainelor este esențială, deoarece expunerea fără echipament adecvat poate deveni periculoasă în doar câteva minute. O localnică, Kiun B, născută în Iakutsk, a explicat într-un videoclip cum se pregătește pentru a ieși din casă.

„Încep cu colanți. Deja îi am pe mine pe cei negri și peste ei adaug o a doua pereche. Apoi îmi pun genunchiere din lână de cămilă pentru a-mi proteja articulațiile. Mă dor uneori genunchii pentru că nu purtam așa ceva când eram mai tânără, așa că acum este esențial. Port și șosete din lână de cămilă pentru izolare și căldură”, a explicat ea, relatează observatornews.ro.

Peste acestea, femeia adaugă pantaloni groși, iar în partea superioară poartă mai multe straturi, inclusiv o haină special concepută pentru iernile arctice. Accesoriile, precum căciula, eșarfa, mănușile și cizmele speciale, sunt indispensabile.

Chiar și cu îmbrăcăminte adecvată, ieșirea afară este un șoc pentru organism, spun localnicii obișnuiți cu aceste condiții. „Cizmele obișnuite ar îngheța în câteva minute. Când ieși afară, aerul rece îți lovește plămânii ca un șoc. Devine mai greu să respiri, gâtul îți este uscat și fiecare respirație este grea din cauza aerului înghețat”, a explicat femeia.

Cum sunt adaptate clădirile și infrastructura orașului

Nu doar oamenii, ci și orașul în sine este construit pentru a rezista extrem, care poate depăși limitele obișnuite. „În Yakutsk, întreaga noastră infrastructură este construită pentru frig extrem; drumurile, clădirile și utilitățile sunt proiectate să reziste temperaturilor sub -70 de grade Celsius. Majoritatea apartamentelor au încălzire centrală non-stop”, a precizat localnica.