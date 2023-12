Liderul Sindicatului Europol spune că nu avea cu adevărat cocaină la experimentul din Portul Constanța. Cosmin Andreica, după reacția Poliției: Putea foarte simplu să fie cocaină, putea să fie material explozibil (VIDEO)

Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a vorbit despre , joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și susține că în pachetul respectiv nu era cocaină. Anterior, în aceeași emisiune, reprezentantul Poliției Române spunea că sindicalistul „ ” dacă în pachet era într-adevăr cocaină.

Cosmin Andreica (Sindicatul Europol), pe B1 TV, despre experimentul din Portul Constanța

„Noi am realizat un experiment social, un experiment social care demonstrează vulnerabilitățile portului. În cadrul acestui experiment, chiar am apelat la ajutorul unui coleg de-al dumneavoastră, un jurnalist, care să vină și să perceapă în mod direct ceea ce se întâmplă în Portul Constanța. Încă din luna septembrie am avertizat asupra faptului că numărul mic de polițiști, că dotările insuficiente vulnerabilizează foarte mult toată activitatea din Portul Constanța, un obiectiv strategic, prin care intră în România probabil 80% din marfa pe care o găsim pe piață, din țările asiatice, din America ș.a.m.d.”, a spus Cosmin Andreica.

„Dacă în septembrie doar afirmam și toată lumea m-a contrazis și a spus că nu este posibil așa ceva, de data aceasta am intrat în port pedestru, fără să fiu legitimat, fără să fiu întrebat de nimic, am ieșit din port cu acest pachet suspect la vedere, în mână, fără să fiu întrebat, fără să interacționez cu cineva. La fel, am folosit și un autoturism”, a adăugat el.

Întrebat dacă în pachet era într-adevăr cocaină, sindicalistul a spus: „Nu era cocaină, nu era cocaină, dar putea să fie cocaină (…). Nu era cocaină, nu acesta a fost experimentul, dar putea să fie cocaină, adică putea foarte simplu să fie cocaină, putea să fie material explozibil”.