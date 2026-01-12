Un nou cutremur de intensitate redusă a fost înregistrat în România, în zona seismică Vrancea, într-un interval relativ scurt față de un eveniment similar produs cu doar câteva zile înainte. Datele furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată o activitate seismică moderată, specifică acestei regiuni, fără efecte semnificative la suprafață.

Când și unde s-a produs cutremurul

Cutremurul cu de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de duminică spre luni, la ora 05:39, în zona seismică Vrancea–Prahova. Potrivit specialiștilor, seismul a avut loc la o adâncime considerabilă, de 133 de kilometri, caracteristică pentru evenimentele tectonice din această regiune.

Mișcarea telurică a fost localizată în apropierea mai multor orașe importante, fiind situată la 46 de kilometri nord de Ploiești și la 48 de kilometri sud-est de Brașov. De asemenea, epicentrul a fost calculat la 60 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, la 63 de kilometri nord-vest de Buzău și la 69 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Conform informațiilor oficiale, seismul a fost resimțit în apropierea unui areal extins, care include și municipiul Focșani, situat la aproximativ 93 de kilometri sud-vest de epicentru. Distanțele relativ mari față de centrele urbane explică lipsa unor efecte notabile sau a unor pagube materiale raportate.

Specialiștii subliniază că astfel de cutremure, produse la adâncimi mari, sunt frecvente în Vrancea și, de regulă, nu generează consecințe grave. Totuși, ele sunt atent monitorizate pentru a urmări eventuale modificări ale activității seismice regionale.

Ce legătură există cu seismul produs vineri în aceeași zonă

Cu doar câteva zile înainte, vineri, un alt a fost înregistrat în România, având o magnitudine ușor mai mare, de 3,5 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri, tot în zona seismică Vrancea, confirmând persistența activității tectonice, relatează Antena3.

Seismul de vineri a fost localizat la 40 de kilometri vest de Focșani, la 70 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și la aproximativ aceeași distanță nord de Buzău. Datele INFP mai indică poziționarea sa la 84 de kilometri est de Brașov, la 89 de kilometri sud de Bacău și la 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.

Zona Vrancea este recunoscută drept cea mai activă regiune seismică din România, fiind caracterizată prin cutremure intermediare și adânci, produse la peste 100 de kilometri sub suprafață. Acest tip de activitate explică de ce numeroase seisme sunt resimțite pe arii extinse, chiar dacă magnitudinea lor rămâne relativ scăzută.

Monitorizarea constantă realizată de permite informarea rapidă a populației și evaluarea riscurilor, în special în contextul unor succesiuni de evenimente seismice apropiate în timp.