Un cutremur slab a avut loc vineri dimineață, 9 ianuarie 2026, în . Seismul s-a produs la ora 05:50:32, ora locală a României, și a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter.

La ce adâncime s-a produs cutremurul din zona seismică Vrancea

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ) anunță că seismul s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri. Această valoare este specifică zonei Vrancea, cunoscută pentru activitatea seismică de adâncime.

Cutremurul a fost resimțit slab de populație și nu a provocat pagube materiale sau victime. Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din țară. Printre acestea se numără Focșani, Sfântu Gheorghe, Buzău, Brașov, Bacău și Bârlad, la distanțe cuprinse între 40 și 91 de kilometri.

Ce trebuie să faci pentru a te proteja în timpul unui cutremur

În momentul producerii unui cutremur, primul pas este să îți păstrezi calmul. Este important să reacționezi rapid, dar fără panică. Dacă ești în interior, adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență. Stai departe de ferestre, oglinzi și alte obiecte care pot cădea.

Evită folosirea liftului și nu încerca să ieși din clădire în timpul seismului, deoarece riscul de accidentare este ridicat. Dacă te afli în exterior, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci și cabluri electrice. De asemenea, dacă ești la volan, oprește într-un loc sigur și rămâi în mașină până la încetarea mișcărilor seismice.