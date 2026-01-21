Două cutremure slabe au fost înregistrate marți, 20 ianuarie 2026, în România, în intervale diferite ale zilei, potrivit datelor oficiale transmise de specialiști. Unul dintre seisme s-a produs într-o zonă considerată atipică, iar celălalt în regiunea seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă.

Unde a avut loc cutremurul de marți seară

Un s-a produs marți seară, la ora 23:49, în zona Muntenia – Brăila, regiune care nu este asociată în mod obișnuit cu activitate seismică. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut magnitudinea 2,1 și s-a produs la adâncimea de 18,7 kilometri.

Deși a fost un cutremur slab, mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe localități din estul României, dar și în apropierea graniței. „În ziua de 20 Ianuarie 2026, la ora 23:49:24 (ora locală a României), s-a produs în MUNTENIA, BRAILA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 18.7 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 27km V de Galati, 27km NV de Braila, 51km SE de Focsani, 74km NE de Buzau, 89km V de Izmayil, 90km V de Tulcea, 90km S de Barlad, 98km N de Slobozia”, a transmis .

De ce este considerat seismul unul atipic pentru această regiune

Specialiștii subliniază că apariția unui cutremur în zona Brăila este considerată atipică, deoarece municipiul nu se află în nucleul zonei seismice Vrancea. Totuși, regiunea este influențată de activitatea acesteia, iar undele seismice pot ajunge frecvent aici.

Din punct de vedere al încadrării seismice, Brăila include zone de calcul B, C și D, ceea ce indică un risc seismic moderat, potrivit Capital. Acest context a impus, în timp, măsuri suplimentare de siguranță în proiectarea și consolidarea clădirilor, chiar dacă riscurile sunt mai reduse decât în Vrancea.

Cum influențează structura solului resimțirea cutremurelor

Un element esențial îl reprezintă structura solului specifică zonei Dunării și proximității Deltei, caracterizată prin terenuri moi și aluvionare. Aceste condiții favorizează amplificarea undelor seismice, chiar și în cazul unor mișcări tectonice de intensitate redusă.

Din acest motiv, cutremurele slabe sau cele produse la distanță pot fi percepute mai clar de populație. Fenomenul explică de ce seismul de marți seară a fost resimțit în mai multe orașe din estul țării.

Ce cutremur a deschis ziua de 20 ianuarie în zona Vrancea

Ziua de a început cu un alt cutremur slab, produs la ora 07:23, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul s-a produs la o adâncime mare, de peste 120 de kilometri, caracteristică acestei regiuni.

Deși a avut o intensitate redusă, cutremurul a fost localizat într-o arie extinsă, fiind resimțit în mai multe orașe din centrul și sud-estul României. Specialiștii explică faptul că astfel de mișcări tectonice sunt frecvente în Vrancea și sunt considerate normale.