Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare

Un român, în vârstă de 48 de ani, a murit sâmbătă după-amiază în localitatea Perea, din Golful Thermaikos, după ce a plonjat de pe un dig și și-a pierdut conștiința.

În ciuda intervenției rapide a martorilor și a echipajului medical de urgență, viața acestuia nu a mai putut fi salvată, informează .

Cuprins:

Cum a avut loc incidentul din Golful Thermaikos

Cum au decurs eforturile medicilor

Cum a avut loc incidentul din Golful Thermaikos

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 16 august, atunci când un român a intrat în apă alunecând de pe un dig din Perea, o zonă foarte frecventată de turiști, moment în care acesta și-a pierdut conștiința.

Martorii aflați pe plajă au intervenit imediat și i-au acordat primul ajutor, încercând să-l stabilizeze până la sosirea medicilor.

Potrivit CNN Greece, citat de Observator News, echipa medicală ajunsă la fața locului a încercat să-i acorde bărbatului ajutor prin mai multe manevre de resuscitare, însă starea acestuia nu s-a îmbunătățit deloc.

Cum au decurs eforturile medicilor

Bărbatul a fost transportat la spital de urgență cu ambulanța, unde medicii au confirmat acestuia. Autoritățile din au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei autopsii de către Serviciul de Medicină Legală din Salonic, care urmează să stabilească exact cauza morții.