Dan Negru spune că „suntem mult peste ce are Grecia azi”: „Litoralul grecesc pare în multe locuri o adunătură de Eforie a anilor `90”

Când stăm în genunchi, alții ni se par mari, a spus Dan Negru într-o postare în care a sugerat că România este „mult peste ce are Grecia azi”.

Ce a spus Dan Negru despre Grecia și turismul elen

„Când stăm în genunchi, alții ni se par mari! Am ajuns printr-o conjunctură in Grecia. Știam că Atena, leagănul civilizației democratice a ajuns demult un ghetou. Litoralul grecesc însă, lăudat mereu de noi, pare in multe locuri o adunătură de Eforie a anilor ’90.

Oamenii, grecii, admirabili. Ei știu că turismul e singura lor salvare intr-o țară in care statul a eșuat. Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism. Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei si prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți.

Suntem mult peste ce are Grecia azi ! Noi, cei asupriți mereu in istoria noastră n-am decăzut așa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor.

In 200 de ani de la independență, Grecia a intrat in faliment de 7 ori. Când ni se pare ca alții sunt mai mari decat noi, să ne ridicam din genunchi !