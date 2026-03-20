În prag de din Italia, Dani Mocanu dă semne că puțin îi pasă de justiția română și dacă va ajunge la închisoare, oricum va continua să lanseze piese și să discute cu fanii.

Ce pedeapsă are de executat Dani Mocanu

Dani Mocanu de închisoare, iar fratele lui șapte ani pentru tentativă de omor, după ce au bătut și mutilat un bărbat într-o benzinărie din Piteşti, în august 2022.

Când să primească pedeapsa, fraţii Mocanu au fugit din ţară. Carabinierii i-au găsit în apropiere de Napoli și de atunci sunt în arest la domiciliu. Ei urmează să fie extrădați.

Cum sfidează Dani Mocanu justiția română

Într-o discuție cu fanii pe TikTok, manelistul a spus că „stă în Italia de 20 de ani”, lucru neadevărat, și că, în opinia sa, mai are un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni.

„Eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum în arestul din Napoli şi am rămas, atenţie, cu un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni. Mă duc la puşcărie ca la cofetărie, aţi înţeles ce zic?”, a mai spus Dani Mocanu.

Oricum, el crede că tot mai are șanse să scape de pușcărie, invocând un motiv care chiar i-a scăpat de detenție pe alți condamnați: „O să fim trimişi în România, dar nu se ştie sigur, că mă doare capul, mă înţeapă inima, mă doare coasta, nu ştiu, vedem ce se va întâmpla”.

Dani Mocanu, sfaturi pentru infractori

Dani Mocanu a avut și sfaturi pentru alți infractori: „Cei ce aveţi probleme în România, nu vă descurajaţi dacă nu aveţi câştig de cauză şi dacă nu vi se face dreptate. Veniţi în Italia, că Italia vă oferă protecţie. Pe mine mă trimite (în ţară) că sunt mai aparte, eu cu frate-miu, s-a dat o ordonanţă pe toată Europa pentru mine şi frate-miu”.

De asemenea, manelistul și-a asigurat fanii că și dacă va ajunge după gratii, tot va fi prezent în online și are deja înregistrate 35 de piese pe care le va publica.