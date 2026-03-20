Acasa » Eveniment » Dani Mocanu nu dă 2 bani pe justiția română: „Mă duc la pușcărie ca la cofetărie, ați înțeles ce zic?” (VIDEO)

Dani Mocanu nu dă 2 bani pe justiția română: „Mă duc la pușcărie ca la cofetărie, ați înțeles ce zic?” (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 10:05
Dani Mocanu nu dă 2 bani pe justiția română: „Mă duc la pușcărie ca la cofetărie, ați înțeles ce zic?” (VIDEO)
Dani Mocanu sfidează justiția română. Sursa foto: Captură video - tiktok.com/@danimocanuinfo
Cuprins
  1. Ce pedeapsă are de executat Dani Mocanu
  2. Cum sfidează Dani Mocanu justiția română
  3. Dani Mocanu, sfaturi pentru infractori

În prag de extrădare din Italia, Dani Mocanu dă semne că puțin îi pasă de justiția română și dacă va ajunge la închisoare, oricum va continua să lanseze piese și să discute cu fanii.

Ce pedeapsă are de executat Dani Mocanu

Dani Mocanu a primit patru ani de închisoare, iar fratele lui șapte ani pentru tentativă de omor, după ce au bătut și mutilat un bărbat într-o benzinărie din Piteşti, în august 2022.

Când să primească pedeapsa, fraţii Mocanu au fugit din ţară. Carabinierii i-au găsit în apropiere de Napoli și de atunci sunt în arest la domiciliu. Ei urmează să fie extrădați.

Cum sfidează Dani Mocanu justiția română

Într-o discuție cu fanii pe TikTok, manelistul a spus că „stă în Italia de 20 de ani”, lucru neadevărat, și că, în opinia sa, mai are un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni.

@danimocanuinfo @danimocanuofficial👑 #danimocanu ♬ sunet original – Exclusiv

„Eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum în arestul din Napoli şi am rămas, atenţie, cu un rest de pedeapsă de aproximativ 10-11 luni. Mă duc la puşcărie ca la cofetărie, aţi înţeles ce zic?”, a mai spus Dani Mocanu.

Oricum, el crede că tot mai are șanse să scape de pușcărie, invocând un motiv care chiar i-a scăpat de detenție pe alți condamnați: „O să fim trimişi în România, dar nu se ştie sigur, că mă doare capul, mă înţeapă inima, mă doare coasta, nu ştiu, vedem ce se va întâmpla”.

Dani Mocanu, sfaturi pentru infractori

Dani Mocanu a avut și sfaturi pentru alți infractori: „Cei ce aveţi probleme în România, nu vă descurajaţi dacă nu aveţi câştig de cauză şi dacă nu vi se face dreptate. Veniţi în Italia, că Italia vă oferă protecţie. Pe mine mă trimite (în ţară) că sunt mai aparte, eu cu frate-miu, s-a dat o ordonanţă pe toată Europa pentru mine şi frate-miu”.

De asemenea, manelistul și-a asigurat fanii că și dacă va ajunge după gratii, tot va fi prezent în online și are deja înregistrate 35 de piese pe care le va publica.

Citește și...
Scandal de proporții la o școală din Iași. Acuzații de hărțuire după refuzul plății fondului clasei: „Copilul meu a fost plin de sânge”
Eveniment
Scandal de proporții la o școală din Iași. Acuzații de hărțuire după refuzul plății fondului clasei: „Copilul meu a fost plin de sânge”
Ziua și scumpirea: Benzina a sărit de 9 lei, vineri. Cât a ajuns să coste motorina în marile orașe și ce decizie ar putea lua Guvernul
Eveniment
Ziua și scumpirea: Benzina a sărit de 9 lei, vineri. Cât a ajuns să coste motorina în marile orașe și ce decizie ar putea lua Guvernul
Cluj: Femeie moartă de 3 ani, amendată pentru parcare ilegală. Ce a decis justiția
Eveniment
Cluj: Femeie moartă de 3 ani, amendată pentru parcare ilegală. Ce a decis justiția
Vești proaste pentru pensionari: Cine va pierde 140 lei lunar
Eveniment
Vești proaste pentru pensionari: Cine va pierde 140 lei lunar
Zeci de șoferi de TIR amendați pe Valea Oltului pentru nerespectarea restricțiilor. Cum afectează lucrările circulația pe DN 7
Eveniment
Zeci de șoferi de TIR amendați pe Valea Oltului pentru nerespectarea restricțiilor. Cum afectează lucrările circulația pe DN 7
Aurora boreală va putea fi observată pe cerul Europei. Ce efecte are furtuna geomagnetică din următoarele zile
Eveniment
Aurora boreală va putea fi observată pe cerul Europei. Ce efecte are furtuna geomagnetică din următoarele zile
Echinocțiul de primăvară 2026 are loc mai devreme. Când începe primăvara anul acesta
Eveniment
Echinocțiul de primăvară 2026 are loc mai devreme. Când începe primăvara anul acesta
Ultimatum de la ÎCCJ pentru guvern. Magistrații amenință cu noi procese pentru recuperarea drepturilor salariale
Eveniment
Ultimatum de la ÎCCJ pentru guvern. Magistrații amenință cu noi procese pentru recuperarea drepturilor salariale
Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
Eveniment
Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
Eveniment
Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele
11:59 - O femeie din Italia a vrut să-i lase averea îngrijitoarei ei, însă instanța a decis altceva. Motivul neașteptat pentru care testamentul a fost anulat
11:58 - Grindeanu, noi directive date Guvernului pentru că „dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi” (VIDEO)
11:37 - Programul SAFE pentru înarmare, o gură de oxigen pentru România. Negrescu: „Ne poate revitaliza întreaga economie” / Curtifan: „Timpul e important. SAFE să nu ajungă un fel de PNRR” (VIDEO)
11:36 - Giorgia Meloni critică dependențele Europei de SUA, Rusia și China: „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită”
11:23 - Gafa făcută de Florin Prunea, în direct. A afirmat că ministra Diana Buzoianu a făcut videochat: „Stai să vezi ce a făcut înainte, mânca-ți-aș” (VIDEO)
11:16 - Scandal de proporții la o școală din Iași. Acuzații de hărțuire după refuzul plății fondului clasei: „Copilul meu a fost plin de sânge”
10:45 - Ziua și scumpirea: Benzina a sărit de 9 lei, vineri. Cât a ajuns să coste motorina în marile orașe și ce decizie ar putea lua Guvernul
10:34 - Cluj: Femeie moartă de 3 ani, amendată pentru parcare ilegală. Ce a decis justiția
10:19 - Renunți la permisul de conducere pentru 5 ani? Primești 25.000 de euro. Metoda prin care au ales să reducă traficul în țară
10:19 - Descoperire surprinzătoare într-un azil. Bărbatul de 118 ani care bea trei cafele pe zi ar putea fi cel mai bătrân din lume (FOTO)