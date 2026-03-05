Dani Mocanu va fi extrădat din Italia, a hotărât instanța supermă din această țară. Justiția italiană a decis să dea curs solicitării Ministerului de Justiție din România, ca manelistul și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, să fie predat autorităților române.

Dani Mocanu merge la închisoare

Tribunalul Argeș a decis ca manelistul să fie condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare pentru și tulburarea ordinii publice. Totodată, și fratelui lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani și 4 luni de detenție în același dosar. Sentința nu e definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Cei doi au fugit din România după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor, pe 6 noiembrie. Deși manelistul se afla sub control judiciar, a reușit să scape și să fugă în străinătate. Poliţiştii care s-au prezentat la domiciliul lor din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, nu i-au găsit.

În acest context, din Italia a decis definitiv, joi, predarea către autorităţile române a lui Daniel Mocanu şi a lui Ionuţ Nando Mocanu, fratele manelistului. Decizia a fost luată în baza solicitării de extrădare formulată de Ministerul Justiţiei.

„Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană. Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiţiei şi al autorităţilor române implicate în acest dosar, evidenţiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, se menţionează într-un anunț al .

Ce urmează după decizia instanței

În cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său, prevede că vor fi aduşi în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun. Cei doi vor fi încarcerați în penitenciar, pentru a-și executa pedeapsa, a mai transmis Ministerul Justiţiei.

Așa cum arătam mai sus, în noiembrie 2025, manelistul și fratele său au fost condamnați la închisoare cu executare. Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare și au fost localizaţi în Italia. Ei au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce au fost dați în urmărire internațională.

Fugarii au fost ridicați de polițiștii italieni de la o adresa din localitatea Casola di Napoli, unde manelistul deține un apartament. Ei au contestat cererea de extrădare formulată de autoritățile române, iar decizia finală a fost luată joi, 5 martie.

Cei doi au fost judecați și condamnați pentru că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.