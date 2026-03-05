B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului

Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 21:06
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Foto: Instagram/Dani Mocanu.

Dani Mocanu va fi extrădat din Italia, a hotărât instanța supermă din această țară. Justiția italiană a decis să dea curs solicitării Ministerului de Justiție din România, ca manelistul  și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, să fie predat autorităților române.

Dani Mocanu merge la închisoare

Tribunalul Argeș a decis ca manelistul Dani Mocanu să fie condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Totodată, și fratelui lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani și 4 luni de detenție în același dosar. Sentința nu e definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Cei doi au fugit din România după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor, pe 6 noiembrie. Deși manelistul se afla sub control judiciar, a reușit să scape și să fugă în străinătate. Poliţiştii care s-au prezentat la domiciliul lor din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, nu i-au găsit.

În acest context, instanţa supremă din Italia a decis definitiv, joi, predarea către autorităţile române a lui Daniel Mocanu şi a lui Ionuţ Nando Mocanu, fratele manelistului. Decizia a fost luată în baza solicitării de extrădare formulată de Ministerul Justiţiei.

„Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană. Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiţiei şi al autorităţilor române implicate în acest dosar, evidenţiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, se menţionează într-un anunț al Ministerului Justiției.

Ce urmează după decizia instanței

În cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său, procedura legală prevede că vor fi aduşi în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun. Cei doi vor fi încarcerați în penitenciar, pentru a-și executa pedeapsa, a mai transmis Ministerul Justiţiei.

Așa cum arătam mai sus, în noiembrie 2025, manelistul și fratele său au fost condamnați la închisoare cu executare. Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare și au fost localizaţi în Italia. Ei au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce au fost dați în urmărire internațională.

Fugarii au fost ridicați de polițiștii italieni de la o adresa din localitatea Casola di Napoli, unde manelistul deține un apartament. Ei au contestat cererea de extrădare formulată de autoritățile române, iar decizia finală a fost luată joi, 5 martie.

Cei doi au fost judecați și condamnați pentru că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.

Tags:
Citește și...
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Eveniment
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Eveniment
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Eveniment
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
Eveniment
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
Eveniment
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
Eveniment
Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
Eveniment
Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Eveniment
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
Eveniment
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
Eveniment
Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
Ultima oră
21:12 - Nicușor Dan a anunțat ce a discutat cu președintele Karol Nawrocki: „Polonia a reconfirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE”
21:03 - Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
20:54 - Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
20:47 - Dan Negru, reacție dură după ce a aflat cine reprezintă România la Eurovision: „Un circ ieftin”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu
20:33 - Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
20:13 - România și Polonia vor colabora mai strâns în domeniul apărării. Nicușor Dan, discuții cu Donald Tusk
20:12 - Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump
20:03 - Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
19:47 - Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
19:34 - Britney Spears a fost arestată. Ce au transmis autoritățile