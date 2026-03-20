Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, urmează să fie aduși în România, vineri, din Italia, pentru a-și ispăși pedepsele cu închisoarea primite în urma condamnării pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice, a anunțat Ioana Constantin în cadrul emisiunii Politica Zilei.

Înainte de a reveni în țară, manelistul a stârnit controverse după ce a transmis un mesaj cu tentă sfidătoare la adresa sistemului de justiție, în cadrul unui live pe rețelele sociale.

Dani Mocanu și fratele său, aduși în România. Ce spun autoritățile

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române, cei doi bărbați au fost preluați de o escortă a Poliției Române și aduși în țară pentru executarea pedepselor.

„La data de 20 martie, o escortă a Poliției Române aduce în țară două persoane, urmărite internațional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Polițiștii aduc în țară doi bărbați, de 33 și 36 de ani, din județul Argeș, urmăriți internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice„, a transmis .

Dani Mocanu și fratele său, aduși în România. Ce pedepse au primit

Instanța a decis în noiembrie 2025 pentru cei doi frați. Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de închisoare, în timp ce fratele său, Ionuț Mocanu, a primit o pedeapsă mai mare, de 7 ani.

Mandatele de executare au fost emise pe 6 noiembrie 2025, iar cei doi urmează să fie încarcerați în unități de detenție din România.

Cum au fost găsiți în Italia

După ce au părăsit România înainte de pronunțarea sentinței, frații Mocanu au fost identificați în Italia, în urma unei colaborări între autoritățile române și cele italiene.

„În urma cooperării dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR), și autoritățile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025, au fost localizați cei doi bărbați în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia„, potrivit sursei citate anterior.

Aceștia au fost depistați de polițiștii italieni din Brescia și Napoli.

De la ce a pornit scandalul care i-a trimis după gratii

Problemele legale ale celor doi au început în anul 2022, după un incident violent petrecut într-o benzinărie din Pitești.

Conform anchetei, în noaptea de 18 spre 19 august, cei doi ar fi agresat un bărbat folosind o rangă. Polițiștii au intervenit atunci la fața locului în urma unui apel la 112, iar cazul a dus ulterior la condamnările definitive.

Odată ajunși în România, Dani și Ionuț Mocanu vor fi încarcerați și vor începe executarea pedepselor stabilite de instanță.