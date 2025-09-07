B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”

Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 14:13
Daniel David, mesaj cu o zi înainte de începerea anului școlar: „Toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj cu o zi înainte de începerea noului an școlar. El a spus că profesorii au o datorie legală și morală față de elevi și ar trebui să se prezinte în instituțiile de învățământ mâine, 8 septembrie.

Cuprins

  • Datorie legală și morală
  • „Să ne revedem cu toții la școală”

Datorie legală și morală

„Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, a declarat Daniel David, într-un comunicat de presă, conform Știrile ProTv.

„Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”, a adăugat acesta.

„Să ne revedem că toții la școală”

Ministrul Educației a spus că știe despre nemulțumirea cadrelor didactice față de măsurile fiscal-bugetare. El menționează că protestele sindicale au fost respectate, însă ele nu trebuie să blocheze sistemul de educație.

„Trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a spus ministrul.

„Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim”, a încheiat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
Eveniment
Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
Eveniment
O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
Eveniment
Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Eveniment
Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
Eveniment
Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
Eveniment
Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Eveniment
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Eveniment
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Eveniment
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Ultima oră
15:29 - Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
14:51 - Grindeanu, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: „România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ”
14:30 - Bolojan, mesaj pentru Opoziție: „Nu mai blocați guvernul cu moțiuni de tip Cațavencu”
13:22 - Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
12:54 - Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
12:15 - O tânără de 25 de ani a fost răpită de doi bărbați. Ce s-a întâmplat
11:42 - Ionuț Moșteanu, după atacul Rusiei asupra Ucrainei: „Nu există nicio intenție de pace”
11:24 - Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
10:36 - Incendiu la clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, după un atac nocturn cu drone și rachete rusești
10:03 - Donald Trump amenință din nou Chicago: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”