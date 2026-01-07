B1 Inregistrari!
Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă

Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă

Ana Maria
07 ian. 2026, 14:32
Lichidul de parbriz care nu îngheață iarna și costă aproape nimic. Rețeta simplă pe care o poți face acasă
Sursa foto: Freepik / @pvproductions
Cuprins
  1. De ce să renunți la acel lichid de parbriz cumpărat din magazine 
  2. Cum prepari lichid de parbriz pentru iarnă, care nu îngheață
  3. Cum ajustezi lichidul de parbriz în funcție de temperatură
  4. Ce substanțe nu trebuie să ajungă niciodată în rezervor
  5. De ce este această soluție mai bună decât produsele din magazin

Ai rămas fără lichid de parbriz într-o dimineață geroasă? Mulți șoferi au trecut prin aceeași experiență neplăcută. Și anume, dimineață geroasă, parbriz murdar, apeși maneta ștergătoarelor și… nimic. Lichidul de parbriz a înghețat, duzele sunt blocate, iar promisiunile de pe eticheta produsului „rezistent la temperaturi extreme” par brusc inutile.

Problema este mai frecventă decât pare, chiar și în cazul lichidelor considerate premium. Din fericire, există o alternativă simplă, testată și eficientă. Mai exact, detergentul de parbriz făcut în casă.

De ce să renunți la acel lichid de parbriz cumpărat din magazine 

Multe lichide pentru parbriz din comerț conțin substanțe chimice despre care producătorii oferă puține detalii. Printre acestea se află adesea metanolul, o substanță toxică, periculoasă pentru sănătate, potrivit Click!.

Un detergent preparat acasă vine cu avantaje clare:

  • știi exact ce conține,

  • poți adapta formula în funcție de vreme,

  • costurile sunt mult mai mici,

  • impactul asupra mediului este redus.

Cum prepari lichid de parbriz pentru iarnă, care nu îngheață

Pentru sezonul rece, rețeta este simplă și eficientă, dacă respecți proporțiile corecte. Soluția poate rezista la temperaturi de până la –20°C.

Ingrediente (aprox. 3 litri):

  • 2 litri de apă distilată (evită depunerile de calcar),

  • 1 litru de alcool izopropilic (minim 70%) sau etanol tehnic,

  • 1 linguriță de detergent de vase delicat,

  • opțional, câteva picături de colorant alimentar.

Mod de preparare:

Amestecă apa distilată cu alcoolul într-un recipient curat, adaugă detergentul și omogenizează ușor. La final, toarnă soluția în rezervorul mașinii.

Cum ajustezi lichidul de parbriz în funcție de temperatură

Pentru rezultate bune, proporția alcool–apă trebuie adaptată condițiilor meteo:

  • la 0°C: aproximativ 10% alcool,

  • la –10°C: 30–35% alcool,

  • la –20°C sau mai puțin: raport 1:1 (50% alcool, 50% apă).

Sfat util: pune puțin lichid într-un recipient și lasă-l câteva ore la congelator. Dacă nu îngheață, este sigur pentru utilizare.

În sezonul cald, principalele probleme sunt insectele, praful și smogul. O soluție mai blândă este suficientă.

Ingrediente pentru vară:

  • 1 litru de apă distilată,

  • 1 linguriță de detergent biodegradabil,

  • 2 linguri de oțet alimentar,

  • opțional, 5 picături de ulei esențial de lămâie sau eucalipt.

Amestecă ingredientele într-o sticlă curată, agită ușor și toarnă în rezervor. Parbrizul va fi curat, iar mirosul discret și plăcut.

Atenție: uleiurile esențiale trebuie folosite în cantități mici, pentru a nu afecta plasticul.

Ce substanțe nu trebuie să ajungă niciodată în rezervor

Pentru a evita probleme costisitoare, nu adăuga:

  • amoniac – atacă garniturile,

  • metanol – extrem de toxic,

  • alcool pentru combustibil – conține aditivi agresivi,

  • prea mult detergent – produce spumă și poate înfunda duzele.

De ce este această soluție mai bună decât produsele din magazin

Principalul avantaj este controlul total. Ajustezi rețeta exact la temperaturile reale, nu la promisiuni de marketing. În plus, costurile pot fi cu 70–80% mai mici, iar cantitatea de plastic consumată scade semnificativ.

Cu ingrediente simple și accesibile, poți avea parbriz curat atât iarna, cât și vara, fără riscuri și fără cheltuieli inutile.

