O fotografie făcută pe o stradă din România și publicată pe pagina de Facebook „Nu mai știu ce să zic” a atras atenția rapid. Aceasta a generat numeroase reacții și comentarii în mediul online.

Imaginea surprinde un , probabil din Nepal, pedalând seara pe ploaie. Pe rucsacul lui de la Glovo apare un mesaj scris direct pe material: „Vă rog să păstrați distanța. Mama mă așteaptă în Nepal.”

Ce mesaj a fost postat lângă fotografie

Cel care a postat fotografia a adăugat și un text în care critică și dublul standard întâlnit la unii români. Mesajul subliniază nevoia de respect și empatie față de toți oamenii.

„Au venit să muncească în România, așa cum mulți români au mers să muncească în vestul Europei. Diferența este că nu am auzit de bande de hoți nepaleze / srilankeze, așa cum românii au făcut în vest.

Păi dacă „nepalezii” ar trebui bătuți pe stradă, doar pentru faptul că au venit să muncească în România, românii din vest ce ar merita? Cei care se lasă prostiți de rasism sunt niște idioți. Proștii, când nu au argumente, devin violenți.”, se arată în postarea de pe Facebook.

Cum au reacționat internauții la postare

Comentariile lăsate de oameni la arată o realitate dură, dar imposibil de ignorat. O parte dintre români își pierd umanitatea exact în momentul în care alții le demonstrează cum arată bunul-simț.

Mai mulți utilizatori povestesc despre români care pleacă în străinătate și vor tratament special, dar acasă privesc cu dispreț muncitorii străini care își câștigă traiul cinstit. Alții recunosc că au simțit rușine față de propria nație tocmai din cauza mentalității agresive și intolerante pe care au întâlnit-o.

Sunt relatări despre accidente în care livratorii nepalezi au fost victime. Despre români care nu se suportă nici între ei, dar îi critică pe alții. Despre diferențe de comportament între diverse comunități de migranți, dar și despre ipocrizia celor care condamnă străinii, în timp ce rudele lor trăiesc tot „afară”.