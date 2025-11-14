B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O fotografie cu un livrator nepalez a declanșat un val de reacții. Mesajul de pe rucsac a zguduit internetul (FOTO)

O fotografie cu un livrator nepalez a declanșat un val de reacții. Mesajul de pe rucsac a zguduit internetul (FOTO)

Ana Beatrice
14 nov. 2025, 18:15
O fotografie cu un livrator nepalez a declanșat un val de reacții. Mesajul de pe rucsac a zguduit internetul (FOTO)
Sursa Foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce mesaj a fost postat lângă fotografie
  2. Cum au reacționat internauții la postare

O fotografie făcută pe o stradă din România și publicată pe pagina de Facebook „Nu mai știu ce să zic” a atras atenția rapid. Aceasta a generat numeroase reacții și comentarii în mediul online.

Imaginea surprinde un livrator străin, probabil din Nepal, pedalând seara pe ploaie. Pe rucsacul lui de la Glovo apare un mesaj scris direct pe material: „Vă rog să păstrați distanța. Mama mă așteaptă în Nepal.”

Ce mesaj a fost postat lângă fotografie

Cel care a postat fotografia a adăugat și un text în care critică rasismul și dublul standard întâlnit la unii români. Mesajul subliniază nevoia de respect și empatie față de toți oamenii.

„Au venit să muncească în România, așa cum mulți români au mers să muncească în vestul Europei. Diferența este că nu am auzit de bande de hoți nepaleze / srilankeze, așa cum românii au făcut în vest.

Păi dacă „nepalezii” ar trebui bătuți pe stradă, doar pentru faptul că au venit să muncească în România, românii din vest ce ar merita? Cei care se lasă prostiți de rasism sunt niște idioți. Proștii, când nu au argumente, devin violenți.”, se arată în postarea de pe Facebook.

Cum au reacționat internauții la postare

Comentariile lăsate de oameni la postarea de pe Facebook arată o realitate dură, dar imposibil de ignorat. O parte dintre români își pierd umanitatea exact în momentul în care alții le demonstrează cum arată bunul-simț.

Mai mulți utilizatori povestesc despre români care pleacă în străinătate și vor tratament special, dar acasă privesc cu dispreț muncitorii străini care își câștigă traiul cinstit. Alții recunosc că au simțit rușine față de propria nație tocmai din cauza mentalității agresive și intolerante pe care au întâlnit-o.

Sunt relatări despre accidente în care livratorii nepalezi au fost victime. Despre români care nu se suportă nici între ei, dar îi critică pe alții.  Despre diferențe de comportament între diverse comunități de migranți, dar și despre ipocrizia celor care condamnă străinii, în timp ce rudele lor trăiesc tot „afară”.

Tags:
Citește și...
Extinderea gripei aviare în Europa pune România în alertă! Ce transmite ANSVSA fermierilor români
Eveniment
Extinderea gripei aviare în Europa pune România în alertă! Ce transmite ANSVSA fermierilor români
Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
Externe
Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
Senatorul PSD care a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț. Cu ce pradă a plecat politicianul transformat în hoț (SURSE)
Eveniment
Senatorul PSD care a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț. Cu ce pradă a plecat politicianul transformat în hoț (SURSE)
Preotul Visarion Alexa, suspendat până în 2028 după condamnarea pentru agresiune sexuală. Acesta nu a fost exclus din preoție
Eveniment
Preotul Visarion Alexa, suspendat până în 2028 după condamnarea pentru agresiune sexuală. Acesta nu a fost exclus din preoție
Viziunea artistică a lui Brâncuși prinde viață! Comori ascunse dezvăluite într-un caiet cu 39 de schițe, descoperit după un secol în Olanda
Eveniment
Viziunea artistică a lui Brâncuși prinde viață! Comori ascunse dezvăluite într-un caiet cu 39 de schițe, descoperit după un secol în Olanda
Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani după anestezie. Ce s-a descoperit în urma autopsiei și ce au dezvăluit părinții copilului
Eveniment
Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani după anestezie. Ce s-a descoperit în urma autopsiei și ce au dezvăluit părinții copilului
Poluarea aerului crește riscul de infarct. Concluziile unui studiu medical
Eveniment
Poluarea aerului crește riscul de infarct. Concluziile unui studiu medical
Lovitură pentru rețeaua Bogos. Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Trei inculpați vor fi arestați
Eveniment
Lovitură pentru rețeaua Bogos. Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Trei inculpați vor fi arestați
Cartea de identitate pierdută poate fi solicitată și în străinătate. Ce presupune procedura legală
Eveniment
Cartea de identitate pierdută poate fi solicitată și în străinătate. Ce presupune procedura legală
Alexandru Rogobete: „Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”/ „Este un ultim apel pe care îl fac”
Eveniment
Alexandru Rogobete: „Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”/ „Este un ultim apel pe care îl fac”
Ultima oră
18:52 - Extinderea gripei aviare în Europa pune România în alertă! Ce transmite ANSVSA fermierilor români
18:47 - Surse: Ce a decis Guvernul în privința cumulului pensiei cu salariul la stat. Singurii bugetari care sunt exceptați de la noile reguli
18:34 - Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
18:25 - Senatorul PSD care a furat dintr-un hotel din Piatra Neamț. Cu ce pradă a plecat politicianul transformat în hoț (SURSE)
17:44 - Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a făcut publice diplomele de studii: „Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională”. Ce universitate a absolvit
Catalin Drula
17:44 - Preotul Visarion Alexa, suspendat până în 2028 după condamnarea pentru agresiune sexuală. Acesta nu a fost exclus din preoție
17:13 - Locul unde ești plătit ca să te muți! Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață pot primi sprijin financiar timp de trei ani
17:11 - Ciprian Ciucu, despre proiectul „Berzei 21”: o investiție în industriile creative și în regenerarea urbană a Capitalei
16:59 - Cătălin Drulă vrea să monteze sute de camere de monitorizare. Unde vor amplasate
16:53 - Mai multe companii de stat vor fi lichidate. Ilie Bolojan a confirmat deja primul nume. Când va fi făcută publică lista finală