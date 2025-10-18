Mulți oameni cred că răcim din cauza frigului sau a curentului, însă aceste elemente nu provoacă boala în mod direct. precizează că răceala comună este determinată exclusiv de virusuri respiratorii care se transmit ușor între persoane.

Expunerea la frig doar slăbește bariera naturală a organismului, reducând circulația sângelui în mucoase și favorizând pătrunderea microbilor. Prin urmare, nu curentul este cel care ne îmbolnăvește, ci virusurile care profită de scăderea imunității în sezonul rece.

De ce răcim iarna mai repede și cum putem preveni asta

De ce răcim iarna mai repede are legătură directă cu obiceiurile noastre zilnice: alimentație deficitară, stres constant, somn insuficient și aer uscat. O alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume proaspete, ajută să reziste mai bine la variațiile de temperatură.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, igiena corectă a mâinilor și aerisirea frecventă a încăperilor reduc semnificativ riscul de viroze. De asemenea, vaccinarea antigripală și hidratarea adecvată rămân măsuri esențiale pentru întărirea organismului în sezonul rece.

Ce ne îmbolnăvește cu adevărat iarna

Nu frigul, ci combinația de stres, oboseală și contactul cu persoane bolnave ne slăbesc cel mai mult. Răcim când uităm să ne odihnim, să ne hrănim corect și să oferim corpului timpul necesar refacerii.