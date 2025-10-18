B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt

De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt

Ana Beatrice
18 oct. 2025, 19:14
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Sursa Foto: Freepik.com

De ce răcim iarna este o întrebare pe care o pun toți, mai ales când temperaturile scăzute aduc numeroase viroze și gripă. Medicii explică limpede că nu frigul este cauza directă, ci contactul cu virusurile respiratorii care circulă mai intens. În sezonul rece, oamenii petrec mai mult timp în spații închise, unde transmiterea microbilor devine mult mai ușoară și frecventă.

Aerul rece și uscat favorizează multiplicarea virusurilor respiratorii, iar imunitatea scade din cauza stresului și oboselii acumulate. Lipsa expunerii la lumina solară duce la carență de vitamina D, element esențial pentru un sistem imunitar echilibrat. Organismul devine astfel mai vulnerabil, iar infecțiile respiratorii se instalează rapid, în special la copii și vârstnici.

Ne îmbolnăvește frigul sau curentul

Mulți oameni cred că răcim din cauza frigului sau a curentului, însă aceste elemente nu provoacă boala în mod direct. Ministerul Sănătății precizează că răceala comună este determinată exclusiv de virusuri respiratorii care se transmit ușor între persoane.

Expunerea la frig doar slăbește bariera naturală a organismului, reducând circulația sângelui în mucoase și favorizând pătrunderea microbilor. Prin urmare, nu curentul este cel care ne îmbolnăvește, ci virusurile care profită de scăderea imunității în sezonul rece.

De ce răcim iarna mai repede și cum putem preveni asta

De ce răcim iarna mai repede are legătură directă cu obiceiurile noastre zilnice: alimentație deficitară, stres constant, somn insuficient și aer uscat. O alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume proaspete, ajută sistemul imunitar să reziste mai bine la variațiile de temperatură.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, igiena corectă a mâinilor și aerisirea frecventă a încăperilor reduc semnificativ riscul de viroze. De asemenea, vaccinarea antigripală și hidratarea adecvată rămân măsuri esențiale pentru întărirea organismului în sezonul rece.

Ce ne îmbolnăvește cu adevărat iarna

Nu frigul, ci combinația de stres, oboseală și contactul cu persoane bolnave ne slăbesc cel mai mult. Răcim când uităm să ne odihnim, să ne hrănim corect și să oferim corpului timpul necesar refacerii.

Tags:
Citește și...
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
Eveniment
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Eveniment
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Eveniment
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Eveniment
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Eveniment
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Eveniment
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Eveniment
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Eveniment
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Eveniment
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Eveniment
Pericolele ascunse ale prelungitoarelor din locuință. Ce aparate nu trebuie conectate niciodată la ele
Ultima oră
19:51 - Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
18:58 - Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
18:25 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și redescoperire a adevăratei identități (VIDEO)
16:19 - Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
15:53 - Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
15:15 - Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața
14:39 - Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
14:30 - 18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
14:01 - Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
13:31 - Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul