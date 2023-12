De ce USR a sesizat Comisia Europeană în dosarul vaccinurilor? Diana Buzoianu a spus ce încălcări au avut loc. „Trebuie să tragem un semnal de alarmă” (VIDEO)

Deputata Diana Buzoianu a fost prezentă în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a spus motivul pentru care , în legătură cu dosarul vaccinurilor din pandemie. Diana Buzoianu spune că au fost încălcate mai multe lucruri.

„Este nevoie de scrisoarea acesta, pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la încălcarea unor structuri democratice, până la urmă. Se încalcă puterea, separația puterilor în stat, nu este posibil ca un procuror să se uite pe oportunitatea unor decizii de la nivel executiv, mai ales că aceste decizii au fost luate, până la urmă, la nivel european și noi am tras un semnal de alarmă, inclusiv la faptul că prin acest dosar se dorește incriminarea unui mecanism agreat și pus în practică la nivel european de către aproape toate statele europene.

Deci era nevoie de o astfel de intervenție, mai ales că acest dosar la nivel național poate să însemne lansarea unei întregi campanii anti-vaccinare și anti-vaccin, la nivel european.

În situația în care se află, astăzi, România, de a fi comandat numărul de doze, de mai multe ori populația, se află și Germania, și UK, și Spania și aproape toate statele la nivel european, care au achiziționat vaccinul în acea perioadă.

Domnul procuror de la DNA ar trebui să transmită și el, nu-i așa, o scrisoare către toți colegii lui de la nivelul DNA-urilor din celelalte state, să le spună ‘vedeți că poate aveți acolo o infracțiune’.”

Diana Buzoianu a comentat acuzația pe care o fac mulți la adresa USR, cum că DNA-ul era bun pe vremea când erau vizați cei de la PSD, iar acum nu mai e.

“Am auzit această întrebare de mai multe ori. Știți, noi am fost printre primii și principalii care au susținut un DNA, care să fie independent, care să se ocupe, să tragă la răspundere oamenii care au fost corupți. Faptul că am susținut și susținem în continuare această instituție, cu oamenii care sunt de bună credință și care își fac treaba acolo și care nu de puține ori sunt hărțuiți pentru că își fac treaba așa cum trebuie, asta nu înseamnă că atunci când vedem că o instituție are un derapaj, brusc, trebuie să acceptăm derapajul respectiv, să nu ridicăm niciun semnal de alarmă. Tocmai pentru că ne pasă ca această instituție să funcționeze separat de politic, ne pasă ca ea să nu fie politizată, să nu ducă jocurile politice, tocmai în acest moment, trebuie să fie tras acest semnal de alarmă.

Noi sperăm că acest dosar va fi soluționat cât de curând posibil. De altfel, noi am fost transparenți, inclusiv domnul Vlad Voiculescu, de 2 ani de zile a dat public declarație prin care spunea că vrea să răspundă și să dea cât mai rapid informațiile. Vrem să desecretizăm ședințele de achiziții de la Guvern, memorandum-urile prin care au fost achiziționate. Deci noi am fost de 2 ani de zile cu cerințe exprese de expediere a acestei situații, ca să fie transparent făcute pentru toată lumea, toate informațiile cunoscute”.

La ce răspuns se așteaptă USR-ul din partea șefei Comisiei Europene

Deputata USR a fost întrebată la ce se așteaptă USR-ul după scrisoarea trimisă șefei Comisiei Europene.

“În primul rând, noi vrem ca această situație să fie cunoscută, pentru că ea este o situație care, cum spunem și în scrisoare, poate să atragă niște efecte negative, inclusiv în celelalte state europene. Dosarul acesta se uită numai la oportunitate, deci nu este vorba acolo de nimeni care ar fi câștigat 1 leu din această tranzacție. Nu e vorba de nicio faptă de corupție, așa cum de altfel și procurorul spune în referatul pe care l-a creat. Este vorba doar de analiza unei oportunități, ca să nu mai spunem că tot de la jurnaliștii de investigație aflăm că, pe surse, acest procuror care instrumentează acest dosar ar fi și anti-vaccinist.

Ni se pare că este absolut aberant ca într-un stat democratic, cu separarea puterilor în stat, clar stabilite prin constituție, să ai un procuror care se uită la oportunitatea unor achiziții. Păi, în cazul acesta, sută la sută din oamenii care au fost în executiv și la nivel național, și la nivel local, pot mâine să se trezească cu dosare. Că orice achiziție poate să fie întrebată de oportunitate, de către orice procuror care mâine se trezește că nu era oportună achiziția respectivă.

În scrisoare, n-am reclamat că nu avem încredere în instituții. Am reclamat că este un derapaj uriaș de la statutul democratic al instituțiilor, că în momentul de față se încalcă principiul separărilor în stat și că acest lucru poate să aducă efecte inclusiv pe acest pilon de luptă anti-vaccinistă dusă de mișcările extremiste, poate să aducă efecte și în alte state”.