De unde își cumpără Marcel Ciolacu hainele și cât cheltuie pentru ținuta sa de zi cu zi: „Nu am pantofi de 1.500 de euro”

lui Rareș Bogdan, care sugera că nu poți fi cu adevărat socialist dacă nu porți pantofi de 1.500 de euro. Premierul a acceptat provocarea de a dezvălui de unde își procură hainele pe care le poartă în spațiul public.

„Chiar dacă vă dezamăgesc, nu am pantofi de 1.500 de euro. Blugi normali, sacou. Întrebați-o pe doamna Adina Buzatu, și blugii sunt tot de la dânsa. În ceea ce privește sacoul, costume, le am pe marea majoritate, cred că 99% de la doamna Adina Buzatu. Și foarte multe perechi de pantofi. În primul și în primul rând, domnul Rareș Bogdan trebuia să întrebe dacă este adevărată acea știre și atunci ar fi fost mai mult decât colegial. Eu așa aș fi procedat dacă dânsul ar fi avut un astfel de atac”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat cât costă ținuta vestimentară purtată, potrivit .

Cu câteva zile în urmă, despre Marcel Ciolacu și membrii Partidului Social Democrat, sugerând că aceștia dețin încălțăminte de lux în valoare de mii de euro.

„N-am pantofi de 1.500 de euro. Şi sunt un om bogat şi port haine scumpe. N-am pantofi de 1.500 de euro. Sunt invidios. Socialist cu pantofi de 1.500 de euro? Noi, liberalii avem voie să avem pantofi de 1.500 de euro. Să-şi cumpere nişte galoşi!”, a spus eurodeputatul PNL.

