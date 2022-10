Declarațiile Claudiei Pătrășcanu după divorț:”Era aberant să mai stăm”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat după trei de procese, trei ani în care . Însă cei doi mai au o întrevedere la tribunal pe trei noiembrie, pentru a stabili detalii importante despre custodia celor doi copii.

Claudia Pătrășcanu și-ar fi dorit ca procesul să se termine repede

Cântăreața declară că nu și-a dorit niciodată ca procesul de divorț cu Gabi Bădălău să dureze atât de mult și că au fost pentru ea.

„Eu însă mi-am dorit din prima clipă. Deci, practic o să ajungem la ideea în care după trei ani că toată plimbările astea, toate încercările acestea, nervi acumulați, stres… totul a fost inutil pentru că tot la divorț am ajuns. Mai avem un hop de trecut, asta cu custodia copiilor. Nici nu vreau să mă gândesc că sigur se va termina bine și acest lucru, doar că am fost trei ani crâncenați așa și nu trebuia să se întâmple, că până la urma urmei tot aici am ajuns. De ce trebuiau ca anii ăștia trei să fie atât de duri, n-am înțeles și n-o să înțeleg niciodată de ce, dar asta e”, a spus Claudia Pătrășcanu.

”Era aberant să mai stăm”

Claudia Pătrășcanu consideră că era aberant ca procesul să se mai lungească. În privința copiilor vedeta spune că cei mici trebuie să stea lângă mamă.

„Am discutat de atâtea ori, dar nu s-a înțeles, mă rog acuma până la urma urmei, uite că am divorțat în instanță. Nu mai era nimic. Era chiar aberant să mai stăm. Pentru ce? Că nu mai avem nimic. Și aici legat de custodia copiilor, tot la fel, vom ajunge la același lucru. Copiii trebuie să stea lângă mamă, că așa este normal, să crească lângă mamă. Gabi poate să vină să-i vadă când dorește el”, a mai adăugat ea.