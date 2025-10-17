Oamenii de știință din Florida au descoperit dovezi alarmante privind sănătatea delfinilor. Studiul sugerează că expunerea la algele toxice poate provoca modificări cerebrale similare bolii Alzheimer. Cercetarea arată legături directe între poluare, schimbările climatice și sănătatea ecosistemelor marine.

Ce legătură există între delfini și toxinele algelor

O echipă de cercetători din Florida a detectat la delfini „modificări cerebrale similare cu cele observate în boala Alzheimer”, asociate cu algele toxice, a anunțat Facultatea de Medicină Miller a Universității din Miami (UM). Studiul, publicat în , s-a concentrat pe delfinii din estuarul Indian River Lagoon, pe coasta de est a Floridei.

În timpul episoadelor de înflorire algală, oamenii de știință au descoperit concentrații foarte mari de acid 2,4-diaminobutiric (2,4-DAB) în creierul delfinilor eșuați. Această toxină, produsă de anumite alge și bacterii, poate afecta sistemul nervos. Analiza arată că delfinii eșuați în timpul fenomenelor de proliferare algală aveau cu până la 2.900 de ori mai multă toxină 2,4-DAB decât delfinii găsiți în afara acestor episoade. Delfinii acumulează toxine consumând pește și moluște contaminate, devenind astfel „specii santinelă”, ce indică sănătatea ecosistemelor costiere, relatează HotNews.

Ce alte anomalii au fost identificate la delfini

Cercetătorii au descoperit acumulări anormale de proteine și modificări genetice asociate cu memoria și sănătatea neurologică. David Davis, specialist în neurotoxicologie la UM, explică: „Delfinii dezvoltă în mod natural patologii amiloide și tau, iar creierul lor arată modul în care factorii de mediu – cum ar fi toxinele din înflorirea algelor – pot accelera procesele neurodegenerative.”

Echipa a observat, de asemenea, „paralele transcriptomice între delfinii expuși la toxine algale și boala la oameni, în special în căile care afectează comunicarea neuronală și bariera hematoencefalică”. Aceasta structură protejează creierul de substanțele toxice din sânge.

Ce impact au proliferările de alge asupra mediului

Proliferarea algelor dăunătoare a crescut în Florida din cauza nivelului ridicat de nutrienți și a încălzirii apei. Acest fenomen afectează fauna marină și umană. Wendy Noke Durden de la Institutul Hubbs-SeaWorld a remarcat: „Aceste rezultate sunt îngrijorătoare deoarece delfinii împart apele de coastă cu oamenii și se confruntă cu multe dintre aceleași riscuri de mediu.”

Specialista adaugă: „Observarea unor schimbări asemănătoare bolii Alzheimer la delfini ridică întrebări cu privire la existența unor probleme similare și la alte specii, atât în Statele Unite, cât și în întreaga lume.” Fenomenul de maree roșie a provocat moartea multor pești și a dus la închiderea unor plaje din Florida în ultimul deceniu.

Autorii cercetării au concluzionat că schimbările climatice și creșterea nivelului de nutrienți ar putea agrava frecvența și severitatea acestor episoade de înflorire algală. Aceste date subliniază rolul delfinilor ca indicatori ai sănătății ecosistemelor costiere și necesitatea măsurilor pentru protejarea mediului și a speciilor marine.