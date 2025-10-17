B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu

Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu

Iulia Petcu
17 oct. 2025, 19:52
Delfinii din Florida prezintă leziuni cerebrale similare Alzheimer, spun cercetătorii. Care sunt implicațiile pentru oameni și mediu
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce legătură există între delfini și toxinele algelor
  2. Ce alte anomalii au fost identificate la delfini
  3. Ce impact au proliferările de alge asupra mediului

Oamenii de știință din Florida au descoperit dovezi alarmante privind sănătatea delfinilor. Studiul sugerează că expunerea la algele toxice poate provoca modificări cerebrale similare bolii Alzheimer. Cercetarea arată legături directe între poluare, schimbările climatice și sănătatea ecosistemelor marine.

Ce legătură există între delfini și toxinele algelor

O echipă de cercetători din Florida a detectat la delfini „modificări cerebrale similare cu cele observate în boala Alzheimer”, asociate cu algele toxice, a anunțat Facultatea de Medicină Miller a Universității din Miami (UM). Studiul, publicat în Nature Communications Biology, s-a concentrat pe delfinii din estuarul Indian River Lagoon, pe coasta de est a Floridei.

În timpul episoadelor de înflorire algală, oamenii de știință au descoperit concentrații foarte mari de acid 2,4-diaminobutiric (2,4-DAB) în creierul delfinilor eșuați. Această toxină, produsă de anumite alge și bacterii, poate afecta sistemul nervos. Analiza arată că delfinii eșuați în timpul fenomenelor de proliferare algală aveau cu până la 2.900 de ori mai multă toxină 2,4-DAB decât delfinii găsiți în afara acestor episoade. Delfinii acumulează toxine consumând pește și moluște contaminate, devenind astfel „specii santinelă”, ce indică sănătatea ecosistemelor costiere, relatează HotNews.

Ce alte anomalii au fost identificate la delfini

Cercetătorii au descoperit acumulări anormale de proteine și modificări genetice asociate cu memoria și sănătatea neurologică. David Davis, specialist în neurotoxicologie la UM, explică: „Delfinii dezvoltă în mod natural patologii amiloide și tau, iar creierul lor arată modul în care factorii de mediu – cum ar fi toxinele din înflorirea algelor – pot accelera procesele neurodegenerative.”

Echipa a observat, de asemenea, „paralele transcriptomice între delfinii expuși la toxine algale și boala Alzheimer la oameni, în special în căile care afectează comunicarea neuronală și bariera hematoencefalică”. Aceasta structură protejează creierul de substanțele toxice din sânge.

Ce impact au proliferările de alge asupra mediului

Proliferarea algelor dăunătoare a crescut în Florida din cauza nivelului ridicat de nutrienți și a încălzirii apei. Acest fenomen afectează fauna marină și sănătatea umană. Wendy Noke Durden de la Institutul Hubbs-SeaWorld a remarcat: „Aceste rezultate sunt îngrijorătoare deoarece delfinii împart apele de coastă cu oamenii și se confruntă cu multe dintre aceleași riscuri de mediu.”

Specialista adaugă: „Observarea unor schimbări asemănătoare bolii Alzheimer la delfini ridică întrebări cu privire la existența unor probleme similare și la alte specii, atât în Statele Unite, cât și în întreaga lume.” Fenomenul de maree roșie a provocat moartea multor pești și a dus la închiderea unor plaje din Florida în ultimul deceniu.

Autorii cercetării au concluzionat că schimbările climatice și creșterea nivelului de nutrienți ar putea agrava frecvența și severitatea acestor episoade de înflorire algală. Aceste date subliniază rolul delfinilor ca indicatori ai sănătății ecosistemelor costiere și necesitatea măsurilor pentru protejarea mediului și a speciilor marine.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
Eveniment
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
Eveniment
Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
Eveniment
Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)
Eveniment
S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)
Prefectul Capitalei, după explozia din Rahova: „Momentan, focusul nostru este pe termen scurt” / Ce urmează să se întâmple cu elevii școlii afectate de deflagrație (VIDEO)
Eveniment
Prefectul Capitalei, după explozia din Rahova: „Momentan, focusul nostru este pe termen scurt” / Ce urmează să se întâmple cu elevii școlii afectate de deflagrație (VIDEO)
Vizită istorică la Vatican pentru Regele Charles. Cum va marca întâlnirea cu Papa un moment simbolic
Eveniment
Vizită istorică la Vatican pentru Regele Charles. Cum va marca întâlnirea cu Papa un moment simbolic
Delia, noi peripeții cu „dubioșii” din parcuri: „Deci nu vă mai apropiați, că fac urât rău! Pare că-s prietenoasă, dar…”
Eveniment
Delia, noi peripeții cu „dubioșii” din parcuri: „Deci nu vă mai apropiați, că fac urât rău! Pare că-s prietenoasă, dar…”
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
Eveniment
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Eveniment
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi
Eveniment
Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi
Ultima oră
20:52 - Cererea pentru mașinile electrice rămâne scăzută în 2025. Ce înseamnă pentru tranziția către mobilitate verde
20:43 - Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Vinovații să răspundă. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Românii așteaptă adevărul
20:39 - Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”
20:29 - Mihaela Bilic: „Nu e nevoie de cură de slăbire”. Ce alimente ar trebui evitate de persoanele care vor să slăbească
20:13 - Accident în București: Un tramvai și un autobuz STB s-au ciocnit în plin, în Pasajul Victoriei. Bilanțul răniților
20:11 - „Nu e treaba dvs. ce fac eu aici”. „Specialii” din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat
19:51 - Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
19:45 - Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare”
19:23 - Conflict deschis între fosta și actuala soție a lui Alin Oprea: „Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. Acum am o mulțime”. Când se vor întâlni în instanță
19:15 - S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)