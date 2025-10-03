Invitată într-o emisiune online, Mihaela Bilic a vorbit despre numeroasele beneficii pe care le poate avea consumul de cafea. Potrivit specialistei în nutriție, această băutură are efecte pozitive asupra creierului, tranzitului intestinal, capacității fizice a organismului și, nu în ultimul rând, este un aliat al celor care vor să piardă kilograme.

Ce spune Mihaela Bilic despre legătura dintre cafea și sănătatea creierului

Mihaela Bilic contrazice vocile care susțin că cafeaua trebuie consumată în cantități mici. Specialista în nutriție este de părere că, pe zi, fiecare om ar trebui să consume trei-cinci cafele pentru a beneficia de efecte pozitive. Cât despre legătura cu sănătatea creierului, Mihaela Bilic susține că această băutură poate preveni apariția bolile neuronale, cum ar fi .

„Trei, minim, ca să ne facă bine. Trei, cinci cafele. Eu nu reuşesc să beau suficientă cafea… bobul de cacao şi bobul de cafea sunt miracol pe pământ.

Cafeaua este cel mai puternic și mai natural tonic. Are acțiune tonică pe celula nervoasă. Consumul de cafea de-a lungul vieţii te protejează de toate maladiile degenerative, neuronale, de Alzheimer, de , de belele alea… tocmai pentru că ai băut cafea şi celula nervoasă a stat trează”, a spus Mihaela Bilic, .

De ce este bine să bei cafea înainte de sport

Însă, cafeaua nu are beneficii doar pentru sănătatea neuronală, ci și pentru cea a tranzitului intestinal. De asemenea, potrivit Mihaelei Bilic, această băutură crește capacitatea de efort a organismului, iar dacă este consumată cu o oră înainte de sport, poate contribui semnificativ la un antrenament reușit.

„Pentru tranzitul încetinit, cafeaua acționează pe musculatura netedă și pune intestinul la treabă. Sunt persoane care beau cafeaua de dimineață doar ca și remediu împotriva constipației.

Crește capacitatea de efort, crește performanța sportivă. Băută cu o oră înainte de efortul fizic, mobilizează grăsimile de depozit să fie transformate în glucoză și să susțină activitatea fizică”, a explicat Mihaela Bilic.

Cum ajută cafeaua în lupta cu kilogramele în plus

De-a lungul timpului, Mihaela Bilic a spus de mai multe ori că cafeaua este un adevărat aliat în lupta împotriva kilogramelor în plus. Băutura are capacitatea de a scădea apetitul, iar dacă este consumată împreună cu lapte, poate oferi și o senzație de sațietate.

„Cafeina inhibă apetitul. Nu întâmplător, după ce am băut două-trei cafele, ne-am potolit un pic cu foamea”, a mai spus specialista în nutriție.