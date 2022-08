Derapaj. Nicu Covaci, despre concertul Phoenix la nunta lui George Simion: „Eu cânt pentru 10.000 de țărani. Nu mă interesează dacă în paralel e o nuntă, o înmormântare sau un avort”

A ieșit un scandal de proporții după ce că Phoenix cântă la a lui Geroge Simion, liderul partidului extremist AUR. Decizia a nemulțumit mulți dintre fanii trupei și nu numai. Josef Kappl, fost membru al formației, nu și-a ascuns dezamăgirea: „Mi-e rușine de rușinea lui!”. Covaci a încercat o justificare, dar a ieșit și mai rău.

Nicu Covaci, derapaj în direct la TV

„Am fost chemat să cânt pentru 10.000 de țărani. Foarte bine! Că în paralel există o nuntă sau două-trei sau o înmormântare sau un avort, nu mă interesează pe mine”, a declarat Nicu Covaci la Realitatea Plus, potrivit

Artistul a mai spus că abia l-a cunoscut pe George Simion și a refuzat să comenteze politica acestuia: „Nu mi se pare suspect, nu mi se pare dubios, dar nu-l cunosc, abia am schimbat două vorbe. Nu pot să-mi dau cu părerea”.

„Am cântat la 23 august, am cântat și pentru Ceaușescu, și pentru Iliescu, am cântat și pentru Constantinescu. Care e problema? E vorba de poporul care se adună și ne ascultă. Noi avem mesaj, piesele noastre au mesaj. Ceea ce noi încercăm este să întărim șira spinării românilor prin piesele noastre”, a mai spus Covaci.

Phoenix, concert la nunta lui Simion. Reacția lui Josef Kappl

Josef Kappl, fost membru al trupei, s-a arătat extrem de dezamăgit de participarea Phoenix la nunta liderului AUR.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!!

De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a scris Josef Kappl, .