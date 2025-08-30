Descoperire pe Aeroportul Henri Coandă: Român prins cu 17 bancnote false de 50 de euro. Ce riscă bărbatul

Polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Henri Coandă au depistat, vineri după-amiază, un bărbat român în vârstă de 50 de ani care avea asupra sa 17 bancnote false de 50 de euro. Incidentul a pornit după ce reprezentanții unui magazin din aeroport au alertat autoritățile, suspectând că bancnotele folosite de acesta erau contrafăcute.

Cuprins:

Cum a fost prins bărbatul cu bani falși

Ce au descoperit polițiștii la controlul amănunțit

Cine este suspectul și unde urma să călătorească

Ce măsuri legale s-au dispus în acest caz

Pe 29 august, în jurul orei 16:40, polițiștii de frontieră au fost sesizați de reprezentanții unui magazin din incinta aeroportului. Aceștia au reclamat că un bărbat a încercat să achiziționeze produse cu trei bancnote de 50 de euro, care păreau contrafăcute, se arată în comunicatul .

Bărbatul a fost condus la sediul punctului de trecere a frontierei și supus unui control amănunțit. În urma verificărilor, asupra lui au fost găsite în total 17 bancnote false de 50 de euro. Toate s-au dovedit a fi contrafăcute.

Polițiștii au stabilit că persoana în cauză este un cetățean român de 50 de ani, care urma să călătorească pe ruta București – Amsterdam.

În prezent, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deținerii”. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații.