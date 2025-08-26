Lidia Buble are 10 frați și 32 de nepoți și a povestit că, recent, a petrecut vacanța în Italia cu cinci dintre cei mici.

Cuprins

Cum a fost vacanța Lidiei Buble

„Tocmai ce m-am întors din vacanță, unde m-am întâlnit și cu surorile o săptămână cu ele, undeva în Italia. Era o stațiune de familie, pentru că au venit cu și trebuie să le dau în gât-așa cum spunem noi în Ardeal. Pentru că s-au pus pe șezlong amândouă. Au venit cu cinci copii și m-au lăsat singură. Mă auzeam pe toată plaja cât era de mare, cât se întindea eu strigam la ei: ‘Nu e voie’.

Îmi fac antrenamentul pentru . Dar e o plăcere pentru mine. Eu provin dintr-o familie numeroasă. Suntem 11 frați, 32 de nepoți la activ, sper să mai vină cel puțin până la 100 și îmi place. Iubesc foarte mult copiii deși multe persoane spune că, atunci când stau în preajma copiilor obosesc, se simt fără energie. Eu trebuie să recunosc că, de la ei mă încarc cu dragostea aceea pozitivă, necondiționată. Sunt sincer și, încerc să copilăresc și eu mai mult. Acesta este unul dintre secretele pentru care mă mențin atât de bine, pentru că îmi dau voie să copilăresc chiar dacă am ajuns la frumoasa vârstă de… o să zic invers, 23 în loc de 32 de ani”, a povestit Lidia Buble, pentru

Ce planuri în muzică are Lidia Buble

Artista a vorbit apoi despre noul ei album: „Mai urmează pe 3 septembrie prima audiție live a albumului meu, Fragile, la care am muncit foarte mult. Cam un an de zile. Dar eu ameninț publicul că lansez acest album de cel puțin cinci-șase-șapte ani. Dar, eu consider ca fiecare piesă, fiecare proiect are momentul lui. Fiecare proiect este încărcat cu foarte multă emoție, pentru că în fiecare piesă o să descoperiți povești și trăiri personale, trăite pe pielea mea. În unele momente mi-a fost greu să scriu despre ele. Dar pentru că eu așa știu să-mi exprim cel mai bine sentimentele prin muzică”.