Selen Osmanoglu
16 sept. 2025, 10:55
Desertul toamnei: plăcinta de dovleac. Iată cât de ușor se prepară
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ingrediente necesare pentru plăcinta de dovleac
  2. Cum se prepară
  3. De ce să mănânci dovleac
  4. Alte preparate din dovleac

Într-un peisaj perfect de toamnă, nu poate să lipsească plăcinta dovleac. Acest preparat delicios și ușor de preparat combină mai multe arome care îți vor face fericite papilele gustative. Iată tot ce trebuie să știi!

Ingrediente necesare pentru plăcinta de dovleac

Tot ce ai nevoie pentru preparatul toamnei:

  1. 500 g dovleac curățat și copt
  2. 200 g zahăr brun
  3. 2 ouă
  4. 200 ml smântână sau lapte bătut
  5. 1 linguriță scorțișoară
  6. 1/2 linguriță nucșoară
  7. 1/4 linguriță ghimbir măcinat
  8. 1/4 linguriță sare
  9. 1 aluat foietaj sau aluat pentru plăcintă (aproximativ 250 g)
  10. Opțional: frișcă sau înghețată pentru servire.

Cum se prepară

În primul rând, dovleacul trebuie curățat de coajă și semințe. Acesta se taie în cuburi și se pune la cuptor pentru copt, la 180 de grade, timp de 25–30 minute, până devine fraged. Ulterior, el trebuie pasat până devine un piure, conform Click.

Următorul pas este să pui într-un bol mare piureul de dovleac cu zahărul, ouăle, smântâna și mirodeniile (scorțișoară, nucșoară, ghimbir și sare). Amestecă până se omogenizează complet.

Ulterior, tapetează o tavă de copt cu aluatul pregătit. Atenție! Marginile trebuie să fie ridicate pentru a susține umplutura. Poți adăuga și un strat de zahăr brun pe marginile aluatului pentru un plus de caramelizare.

Înainte de a pune la cuptorul preîncălzit aluatul, nu uita să îl nivelezi. Timpul de coacere ar trebui să fie de 40-45 minute, la 180 de grade.

După ce plăcinta a ieșit din cuptor, se lasă cel puțin 10 minute înainte de a fi tăiată. Aceasta se poate servi simplă, cu frișcă sau înghețată. Totul este în funcție de gustul fiecăruia.

De ce să mănânci dovleac

Dovleacul, consumat în orice formă, aduce o mulțime de beneficii asupra organismului. Efectele sale sunt multiple.

Acesta conține vitamina A, B1, B3, B6, C, E, acid folic, calciu, potasiu, seleniu, fiert, mangan şi fibre,  conform eva.ro.

Beneficiile dovleacului:

  • Previne apariţia cancerului la plămâni, sâni şi prostată. Acest efect protector este oferit de betacarotenul care se găseşte din plin în dovleac.
  • Protejează ochii de boli grave, datorită conţinutul bogat în luteina şi zeaxantină.
  • Beta-criptoxantina, un carotenoid care se găseşte în dovleac are rolul de a proteja articulaţiile. Potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie, persoanele care au consumat cu regularitate dovleac prezentau un risc redus de a suferi de poliartrită.
  • Protejează organismul de răceală şi întăreşte sistemul imunitar, datorită bogăţiei în vitamina C.
  • Te ajută să slăbești. Este util în diete, deoarece oferă senzaţia de saţietate, fără să aducă un surplus de calorii. Spre exemplu, o jumătate de cană cu piure de dovleac conţine 5 grame de fibre şi 40 de calorii.
  • Are grijă de sănătatea inimii, deoarece este bogat în potasiu. Menţine un nivel normal al tensiunii arteriale şi reduce riscul de a suferi un infarct.
  • Aduce un aport însemnat de calciu, esenţial pentru sănătatea oaselor.
  • Previne apariţia ridurilor şi redă strălucirea tenului.

Cu toate acestea, consumul dovleacului nu este recomandat persoanelor care sufera de: colita, de ulcer gastroduodenal, gastrita, diaree. De asemenea, diabeticii nu trebuie sa consume dovleacul preparat termic.

Alte preparate din dovleac

Dovleacul poate fi consumat în mai multe moduri:

  • La cuptor
  • Fiert
  • La grătar
  • Sub formă de semințe de dovleac

Idei de rețețe:

  • Piure de dovleac
  • Dovleac copt cu ceapă roșie și feta
  • Risotto cu dovleac
  • Pui la cuptor cu dovleac și mozzarella
  • Băuturi cu dovleac
  • Brioșe sau chec cu dovleac
  • Cheesecake cu dovleac

Indiferent de modul de preparare și de consum, dovleacul rămâne una dintre vedetele toamnei care aduce o mulțime de beneficii pentru organism și sănătate.

