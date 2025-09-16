Într-un peisaj perfect de toamnă, nu poate să lipsească plăcinta dovleac. Acest preparat delicios și ușor de preparat combină mai multe arome care îți vor face fericite papilele gustative. Iată tot ce trebuie să știi!
Tot ce ai nevoie pentru preparatul toamnei:
În primul rând, dovleacul trebuie curățat de coajă și semințe. Acesta se taie în cuburi și se pune la cuptor pentru copt, la 180 de grade, timp de 25–30 minute, până devine fraged. Ulterior, el trebuie pasat până devine un piure, conform Click.
Următorul pas este să pui într-un bol mare piureul de dovleac cu zahărul, ouăle, smântâna și mirodeniile (scorțișoară, nucșoară, ghimbir și sare). Amestecă până se omogenizează complet.
Ulterior, tapetează o tavă de copt cu aluatul pregătit. Atenție! Marginile trebuie să fie ridicate pentru a susține umplutura. Poți adăuga și un strat de zahăr brun pe marginile aluatului pentru un plus de caramelizare.
Înainte de a pune la cuptorul preîncălzit aluatul, nu uita să îl nivelezi. Timpul de coacere ar trebui să fie de 40-45 minute, la 180 de grade.
După ce plăcinta a ieșit din cuptor, se lasă cel puțin 10 minute înainte de a fi tăiată. Aceasta se poate servi simplă, cu frișcă sau înghețată. Totul este în funcție de gustul fiecăruia.
Dovleacul, consumat în orice formă, aduce o mulțime de beneficii asupra organismului. Efectele sale sunt multiple.
Acesta conține vitamina A, B1, B3, B6, C, E, acid folic, calciu, potasiu, seleniu, fiert, mangan şi fibre, conform eva.ro.
Beneficiile dovleacului:
Cu toate acestea, consumul dovleacului nu este recomandat persoanelor care sufera de: colita, de ulcer gastroduodenal, gastrita, diaree. De asemenea, diabeticii nu trebuie sa consume dovleacul preparat termic.
Dovleacul poate fi consumat în mai multe moduri:
Idei de rețețe:
Indiferent de modul de preparare și de consum, dovleacul rămâne una dintre vedetele toamnei care aduce o mulțime de beneficii pentru organism și sănătate.