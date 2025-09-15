Cunoscutul chef, Cătălin Scărlătescu, a mărturisit că nu și-a atins toate obiectivele vara aceasta. Între filmările pentru și escapadele în Vama Veche și Delta Dunării, Scărlătescu nu a avut parte de o vacanță în sensul tradițional al cuvântului, iar renovarea casei din Deltă nu a fost pe lista de priorități.

După despărțirea de Doina Teodoru, Cătălin Scărlătescu a fost surprins alături de o tânără de 27 de ani, pe litoralul românesc. Chef-ul a ales să combine proiectele din timpul verii cu relaxarea, fără să își impună termene, însă vecinii din zona locuinței din Deltă l-au făcut pe Scărlătescu să se simtă „presat” în legătură cu planurile sale. El a adăugat că simte un amestec de entuziasm și responsabilitate când se gândește la renovarea casei.

Ce planuri are Cătălin Scărlătescu cu casa din Deltă

Cătălin Scărlătescu își propune să transforme casa veche din într-un refugiu personal. Juratul MasterChef a achiziționat locuința alături de fosta sa logodnică Doina Teodoru, iar acum, după despărțire, chef-ul a decis să continue proiectul singur, însă de această dată fără să se implice direct în lucrările de renovare. După experiența anevoioasă cu bricolajul din trecut, Scărlătescu preferă să lase renovarea pe mâna specialiștilor. El a menționat că acest proiect este pentru el, și că vrea să își creeze un loc în care să se simtă cu adevărat acasă.

„Trebuie să încep acum casa din Deltă, dar de data asta o să găsesc pe cineva să-mi deseneze casa, o să găsesc pe cineva s-o execute și o să-mi fac apariția la recepție, când e totul gata, până la ultimul detaliu. Nu sunt bun la ‘șurubăreli’, să schimb becuri sau mai știu eu ce”, a declarat Scărlătescu pentru . Chef-ul a mai adăugat că îi place să se concentreze pe bucătărie și pe ce știe mai bine, lăsând restul pe mâna specialiștilor.

Delta reprezintă pentru chef un adevărat sanctuar. „N-am visat niciodată în viața mea că voi sta în Deltă, în pustietatea aia. Vara, când a căzut soarele, la revedere. Nu mai găsești pe nimeni pe stradă. E o liniște. Ce-mi place mie în Deltă e că dorm. În București dorm 4-5 ore maxim, în Deltă 9-10. Deci mă refac total. Pentru mine Delta este un fel de sanatoriu”, povestea el în aprilie.

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru .

Ce spune Cătălin Scărlătescu despre noul sezon MasterChef

Juratul de la MasterChef susține că punctualitatea se numără printre punctele sale forte, fiind primul care ajunge pe platourile de filmare Pro TV ale emisiunii culinare , relatează .

„Eu nu întârzii niciodată. Vin primul. Dacă nu mă credeți, întrebați producția. Eu fac primele interviurile, eu sunt primul la muncă. Eu stau cred că de platou cel mai aproape. Am foarte puțin până ies din . Plec cu o oră înainte. Știu când să plec, de aceea ajung primul, că prind tronsonul acela între 8 și jumătate când e gol”, a mai declarat Cătălin Scărlătescu.

El a mai vorbit despre atmosfera plină de energie din cadrul competiției, și a povestit cu umor dinamica dintre colegii săi jurați în noul format al emisiunii. În noul sezon, jurații vor forma echipe care vor concura una împotriva celeilalte.

„În sezonul ăsta avem o competiție între noi. Se fac echipe și ne mai duelăm. Și atunci ăștia doi concurenți, pentru mine sunt concurenți, ei concurează pentru a câștiga proba. Ăștia sunt cei mai duri concurenți din toate timpurile.”