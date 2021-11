Designerul de top al Louis Vuitton, Virgil Abloh, a pierdut lupta împotriva cancerului la 41 de ani

Cel mai important designer de modă american Virgil Abloh, directorul artistic al colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați Louis Vuitton, a murit duminică la vârsta de 41 de ani, după ce s-a luptat cu cancerul timp de câțiva ani, au anunțat proprietarii francezi ai casei de modă și lux LVMH.

Abloh, primul director de creație american de culoare al unei case de modă franceze de top, a adus pe catwalk ținute de stradă, cum ar fi hanorace și adidași.

El a depășit lumea modei, iar moartea sa prematură în vârful carierei sale a generat șoc pe tot globul, cu tributuri venite de la casele de design rivale, dar și de la actori și sportivi pentru un om văzut ca un vizionar.

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/9JkyCcBYXm

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 28, 2021