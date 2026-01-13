De cele mai multe ori, acele pete negre de pe ceapa roșie nu indică murdărie, ci prezența unei ciuperci care se dezvoltă în anumite condiții de depozitare. Specialiștii explică ce sunt petele negre, când pot fi ignorate și când reprezintă un risc pentru sănătate.
Petele negre apărute pe coaja cepei roșii sunt cauzate, de regulă, de ciuperca Aspergillus niger. Aceasta se dezvoltă după recoltare, mai ales atunci când ceapa este depozitată în spații umede și slab ventilate, scrie Click.
Mucegaiul apare sub formă de pete negre, cu aspect pudrat, localizate pe stratul exterior, uscat, al cepei. În multe cazuri, interiorul rămâne inițial neafectat.
Pentru a stabili dacă ceapa mai poate fi folosită, este important să verifici interiorul:
Aspergillus niger poate produce micotoxine, substanțe care nu sunt distruse complet prin gătire. Expunerea repetată sau în cantități mari poate afecta ficatul, rinichii și sistemul imunitar.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai vulnerabile în fața acestor toxine.
Pentru a reduce riscul apariției petelor negre, specialiștii recomandă:
Petele negre de pe ceapa roșie nu sunt întotdeauna periculoase, însă pot deveni un risc real dacă mucegaiul pătrunde în interior. O verificare atentă și o depozitare corectă sunt esențiale pentru a preveni contaminarea și pentru a consuma alimente în siguranță.