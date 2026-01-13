B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Petele negre de pe ceapa roșie: când este sigură pentru consum și când trebuie aruncată?

Petele negre de pe ceapa roșie: când este sigură pentru consum și când trebuie aruncată?

Selen Osmanoglu
13 ian. 2026, 10:33
Petele negre de pe ceapa roșie: când este sigură pentru consum și când trebuie aruncată?
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce provoacă petele negre pe ceapa roșie
  2. Cum verifici dacă ceapa este sigură pentru consum
  3. Ce riscuri pentru sănătate există
  4. Cum depozitezi corect ceapa pentru a evita mucegaiul
  5. Un semn mic, un risc care nu trebuie ignorat

De cele mai multe ori, acele pete negre de pe ceapa roșie nu indică murdărie, ci prezența unei ciuperci care se dezvoltă în anumite condiții de depozitare. Specialiștii explică ce sunt petele negre, când pot fi ignorate și când reprezintă un risc pentru sănătate.

Ce provoacă petele negre pe ceapa roșie

Petele negre apărute pe coaja cepei roșii sunt cauzate, de regulă, de ciuperca Aspergillus niger. Aceasta se dezvoltă după recoltare, mai ales atunci când ceapa este depozitată în spații umede și slab ventilate, scrie Click.

Mucegaiul apare sub formă de pete negre, cu aspect pudrat, localizate pe stratul exterior, uscat, al cepei. În multe cazuri, interiorul rămâne inițial neafectat.

Cum verifici dacă ceapa este sigură pentru consum

Pentru a stabili dacă ceapa mai poate fi folosită, este important să verifici interiorul:

  • Este afectată doar coaja exterioară:
    Interiorul este ferm, fără pete și fără miros neplăcut. În acest caz, ceapa poate fi consumată după ce decojești și elimini complet straturile afectate.
  • Mucegaiul a pătruns în interior:
    Ceapa devine moale, lipicioasă sau emană un miros neplăcut. În această situație, produsul trebuie aruncat, deoarece nu mai este sigur pentru consum.

Ce riscuri pentru sănătate există

Aspergillus niger poate produce micotoxine, substanțe care nu sunt distruse complet prin gătire. Expunerea repetată sau în cantități mari poate afecta ficatul, rinichii și sistemul imunitar.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai vulnerabile în fața acestor toxine.

Cum depozitezi corect ceapa pentru a evita mucegaiul

Pentru a reduce riscul apariției petelor negre, specialiștii recomandă:

  • depozitarea cepei în spații uscate, răcoroase și bine ventilate;
  • verificarea fiecărei cepe înainte de utilizare;
  • îndepărtarea completă a straturilor exterioare afectate;
  • eliminarea cepei dacă mucegaiul a ajuns în interior, chiar dacă exteriorul pare intact.

Un semn mic, un risc care nu trebuie ignorat

Petele negre de pe ceapa roșie nu sunt întotdeauna periculoase, însă pot deveni un risc real dacă mucegaiul pătrunde în interior. O verificare atentă și o depozitare corectă sunt esențiale pentru a preveni contaminarea și pentru a consuma alimente în siguranță.

Tags:
Citește și...
Gest extrem din cauza sărăciei, la Timișoara. Un bărbat a murit înghețat după ce a oprit căldura în casă
Eveniment
Gest extrem din cauza sărăciei, la Timișoara. Un bărbat a murit înghețat după ce a oprit căldura în casă
Sac plin cu bani, descoperit în Norvegia. Poliția ia în calcul legătura cu cel mai mare jaf din istoria țării
Eveniment
Sac plin cu bani, descoperit în Norvegia. Poliția ia în calcul legătura cu cel mai mare jaf din istoria țării
Intervenție extremă în Munții Maramureșului pentru salvamontiști. Cum au ajuns salvatorii la ucraineanul pierdut (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Intervenție extremă în Munții Maramureșului pentru salvamontiști. Cum au ajuns salvatorii la ucraineanul pierdut (FOTO, VIDEO)
Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Eveniment
Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Cum speli corect fructele și legumele? Greșeala frecventă care lasă pesticide și bacterii pe alimente
Eveniment
Cum speli corect fructele și legumele? Greșeala frecventă care lasă pesticide și bacterii pe alimente
Băile în ape înghețate, tot mai populare iarna. Ce spun specialiștii despre beneficii și riscuri
Eveniment
Băile în ape înghețate, tot mai populare iarna. Ce spun specialiștii despre beneficii și riscuri
Cazurile de super-gripă K cresc alarmant în România. Cum explică medicii valul neobișnuit de îmbolnăviri
Eveniment
Cazurile de super-gripă K cresc alarmant în România. Cum explică medicii valul neobișnuit de îmbolnăviri
Preparatul perfect pentru dietă! Află cum să pregătești cel mai delicios file de cod la cuptor
Eveniment
Preparatul perfect pentru dietă! Află cum să pregătești cel mai delicios file de cod la cuptor
Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
Eveniment
Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
Eveniment
Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
Ultima oră
10:42 - Gest extrem din cauza sărăciei, la Timișoara. Un bărbat a murit înghețat după ce a oprit căldura în casă
10:41 - Crește vârsta de pensionare la militari și polițiști. Ministrul Apărării a dat toate detaliile: „Azi e până la 48”
10:19 - Suveraniștii depun moțiune simplă împotriva ministrului Apărării. Ce îi reproșează lui Radu Miruță
10:17 - Aproape 10 tone de cocaină găsite într-un transport de sare. Unde a avut loc operațiunea record (FOTO, VIDEO)
10:07 - Eurovision 2026. Concurentul României va evolua în semifinala din 14 mai
09:59 - Sac plin cu bani, descoperit în Norvegia. Poliția ia în calcul legătura cu cel mai mare jaf din istoria țării
09:59 - Clipe de groază în Italia, după prăbușirea unui meteorit. Localnicii cred că au fost ținta unui atac
09:32 - Intervenție extremă în Munții Maramureșului pentru salvamontiști. Cum au ajuns salvatorii la ucraineanul pierdut (FOTO, VIDEO)
09:29 - Beneficii importante pentru cotizanții la fondurile de pensii private. Schimbările anului 2026
09:26 - Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit