De cele mai multe ori, acele pete negre de pe ceapa roșie nu indică murdărie, ci prezența unei care se dezvoltă în anumite condiții de depozitare. Specialiștii explică ce sunt petele negre, când pot fi ignorate și când reprezintă un risc pentru sănătate.

Ce provoacă petele negre pe ceapa roșie

Petele negre apărute pe coaja cepei roșii sunt cauzate, de regulă, de ciuperca Aspergillus niger. Aceasta se dezvoltă după recoltare, mai ales atunci când ceapa este depozitată în spații umede și slab ventilate, scrie Click.

Mucegaiul apare sub formă de pete negre, cu aspect pudrat, localizate pe stratul exterior, uscat, al cepei. În multe cazuri, interiorul rămâne inițial neafectat.

Cum verifici dacă ceapa este sigură pentru consum

Pentru a stabili dacă ceapa mai poate fi folosită, este important să verifici interiorul:

Este afectată doar coaja exterioară:

Interiorul este ferm, fără pete și fără miros neplăcut. În acest caz, ceapa poate fi consumată după ce decojești și elimini complet straturile afectate.

Mucegaiul a pătruns în interior:

Ceapa devine moale, lipicioasă sau emană un miros neplăcut. În această situație, produsul trebuie aruncat, deoarece nu mai este sigur pentru consum.

Ce riscuri pentru sănătate există

Aspergillus niger poate produce micotoxine, substanțe care nu sunt distruse complet prin gătire. Expunerea repetată sau în cantități mari poate afecta ficatul, rinichii și sistemul imunitar.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, copiii, vârstnicii și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai vulnerabile în fața acestor toxine.

Cum depozitezi corect ceapa pentru a evita mucegaiul

Pentru a reduce riscul apariției petelor negre, specialiștii recomandă:

depozitarea cepei în spații uscate, răcoroase și bine ventilate;

verificarea fiecărei cepe înainte de utilizare;

îndepărtarea completă a straturilor exterioare afectate;

eliminarea cepei dacă mucegaiul a ajuns în interior, chiar dacă exteriorul pare intact.

Un semn mic, un risc care nu trebuie ignorat

Petele negre de pe ceapa roșie nu sunt întotdeauna periculoase, însă pot deveni un risc real dacă mucegaiul pătrunde în interior. O verificare atentă și o depozitare corectă sunt esențiale pentru a preveni contaminarea și pentru a consuma alimente în siguranță.