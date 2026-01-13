B1 Inregistrari!
13 ian. 2026, 20:14
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. În ce orașe din România stăpânii trebuie să plătească bilet separat pentru animalele lor
  2. Cât costă un bilet de avion pentru animalele de companie

Pisicii și câinii nu mai pot călători gratis cu mijloacele de transport în comun. Stăpânii sunt nevoiți să le achiziționeze și lor un bilet separat. Măsura este, cel puțin momentan, aplicabilă în doar câteva orașe din țară, dar s-ar putea extinde.  

În ce orașe din România stăpânii trebuie să plătească bilet separat pentru animalele lor

Măsura nu este revolunționară, ci mai degrabă, împrumutată de la alte țări din Europa. Sunt deja orașe de la noi din țară care au implementat-o, printre care se numără și Reșița. Plătesc însă, doar animalele de companie mari, care mai ocupă un loc în plus în mijlocul de transport. Câinii și pisicile mici, care pot fi ținute în brațe de către stăpâni, călătoresc în continuare gratis.

„Pentru câinii de talie mare, ăștia trebuie să aibă lesă, botniţă şi trebuie să plătească bilet de trei lei, pentru durata călătoriei”, a explicat Laurenţiu Stanciu, director Serviciul Transport Urban Reșița, pentru Știrile ProTV.

Și în București, Timişoara, Oradea, Cluj şi Iaşi, trebuie achitat un bilet separat pentru animalele de talie mare care circulă cu transportul în comun.

Cât costă un bilet de avion pentru animalele de companie

Căţeii sau pisicile sunt, de asemenea, acceptate și în cabinele de pasageri ale avioanelor. Tarom este una dintre companiile aeriene care permite însoțirea de către animale de companie la bord, atâta timp cât acestea îndeplinesc o serie de condiții. Companionii blănoși trebuie să aibă cip, paşaport, să fie curate, sănătoase și să aibă un comportament liniștit. De asemenea, nu trebuie să cântărească mai mult de 8 kilograme, cu tot cu geanta de transport.

Prețul unui bilet de avion pentru blănoși pleacă de la 60 de euro și trebuie rezervat în prealabil. La bordul aceluiași avion nu pot călători mai mult de doi sau trei animale de companie.

Câinii, pisicile și păsările în colivie pot călători și cu trenul, în România. Stăpânii nu trebuie să plătească un bilet în plus pentru animalele mici sau păsările în colivie, iar pentru animalele mai mari, prețul este 50% din valoarea unui bilet Regio, pentru adulți. Cu astfel de însoțitori se poate călători doar la clasa a 2-a. Excepție fac rasele periculoase, a căror transport nu este permis.

