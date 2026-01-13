Elena Vîșcu a povestit cât de greu i-a fost să-i spună că tatăl ei, CRBL, are o relație cu o tânără de 24 de ani. Elena și CRBL după o relație de 17 ani.

Elena Vîșcu, destăinuiri despre trauma despărțirii de CRBL

Elena a povestit că totul a venit brusc și că reacția ei a fost una de blocaj: „Primul moment a fost… am înțeles foarte multe lucruri. Și doi: m-am blocat și am început să mă gândesc cum să vorbesc cu Alessia”.

„Țin minte și acum, eram în mașină dacă nu mă înșel, nu eram lângă ea. Știu că avea colegi ”drăguți” care îi trimiteau instantaneu informațiile, doar am sunat-o și i-am spus: nu iei telefonul până nu ajung acasă”, a spus Elena în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, potrivit

Elena Vîșcu: Am înțeles anumite aspecte din viața mea

Ea a mai afirmat că în tot acel tumult s-a gândit mai ales cum să discute cu fiica ei și s-o consoleze.

„Am ajuns acasă și am avut o discuție. Asta era în capul meu. Am înțeles anumite aspecte din viața mea și am încercat să mă gândesc cum fac mai ușor de digerat pentru copil. Asta a fost. Atât.

Și seara am mers la o petrecere de botez. De-aia țin minte data. Prietena mea cea mai bună din Chișinău avea petrecerea și eram toți la party”, a mai susținut Elena Vîșcu, potrivit Libertatea.