B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale

Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 20:09
Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale
CRBL și Elena Vîșcu. Sursa foto: Power Couple / YouTube
Cuprins
  1. Elena Vîșcu, destăinuiri despre trauma despărțirii de CRBL
  2. Elena Vîșcu: Am înțeles anumite aspecte din viața mea

Elena Vîșcu a povestit cât de greu i-a fost să-i spună fiicei sale că tatăl ei, CRBL, are o relație cu o tânără de 24 de ani. Elena și CRBL s-au despărțit după o relație de 17 ani.

Elena Vîșcu, destăinuiri despre trauma despărțirii de CRBL

Elena a povestit că totul a venit brusc și că reacția ei a fost una de blocaj: „Primul moment a fost… am înțeles foarte multe lucruri. Și doi: m-am blocat și am început să mă gândesc cum să vorbesc cu Alessia”.

„Țin minte și acum, eram în mașină dacă nu mă înșel, nu eram lângă ea. Știu că avea colegi ”drăguți” care îi trimiteau instantaneu informațiile, doar am sunat-o și i-am spus: nu iei telefonul până nu ajung acasă”, a spus Elena în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, potrivit Libertatea.

Elena Vîșcu: Am înțeles anumite aspecte din viața mea

Ea a mai afirmat că în tot acel tumult s-a gândit mai ales cum să discute cu fiica ei și s-o consoleze.

„Am ajuns acasă și am avut o discuție. Asta era în capul meu. Am înțeles anumite aspecte din viața mea și am încercat să mă gândesc cum fac mai ușor de digerat pentru copil. Asta a fost. Atât.

Și seara am mers la o petrecere de botez. De-aia țin minte data. Prietena mea cea mai bună din Chișinău avea petrecerea și eram toți la party”, a mai susținut Elena Vîșcu, potrivit Libertatea.

Tags:
Citește și...
Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
Monden
Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire
Monden
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la televizor. Ce a emoționat-o pe vedetă
Monden
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la televizor. Ce a emoționat-o pe vedetă
Ce a spus Cătălin Măruţă în direct despre suspendarea emisiunii sale: „Am avut de toate în aceşti 18 ani, oameni buni. Am reuşit împreună”
Monden
Ce a spus Cătălin Măruţă în direct despre suspendarea emisiunii sale: „Am avut de toate în aceşti 18 ani, oameni buni. Am reuşit împreună”
Julio Iglesias vizat de acuzații grave. Două foste angajate vorbesc despre abuzuri și teroare
Monden
Julio Iglesias vizat de acuzații grave. Două foste angajate vorbesc despre abuzuri și teroare
Mădălina Ghenea pretinde o despăgubire uriașă pentru hărțuire. Pe cine vizează starleta
Monden
Mădălina Ghenea pretinde o despăgubire uriașă pentru hărțuire. Pe cine vizează starleta
Eurovision 2026. Concurentul României va evolua în semifinala din 14 mai
Monden
Eurovision 2026. Concurentul României va evolua în semifinala din 14 mai
Irina Loghin a spus „adio” părului lung. Cum s-a tuns interpreta de muzică populară (VIDEO)
Monden
Irina Loghin a spus „adio” părului lung. Cum s-a tuns interpreta de muzică populară (VIDEO)
Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
Monden
Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
Monden
Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
Ultima oră
20:42 - Premieră la nivel național! Inteligența artificială, parte din programa școlară pentru liceu
20:30 - Miruță acuză că declarațiile sale despre trimiterea de trupe în Groenlanda au fost răstălmăcite cu rea intenție: „Sunt acuzat de ceva ce nu am spus” (VIDEO)
20:19 - Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
20:14 - Cât trebuie să plătească în plus românii care călătoresc însoțiți de animale. Prețul unui bilet de tren sau avion pentru companionii blănoși
19:41 - Rogobete: „În Sănătate, economiile se fac în alte zone, nu la salarii”. Replică pentru Miruță
19:39 - Economia României se mișcă greu. Banca Mondială reduce estimările. Creștere de doar 0,8% anul trecut
19:38 - Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. De ce a evitat să-și asume public povestea de iubire
19:11 - Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare
18:58 - Angajații băncii au rămas muți când au văzut cum și-a adus un bulgar monedele leva pentru a le schimba în euro
18:43 - O tânără a reușit să economisească peste 100.000 de lire până la 26 de ani. 3 metode simple care i-au schimbat viața: „Totul ține de a fi cumpătat”