Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor

O dună de nisip s-a prăbușit peste Kane, tatăl a patru copii. Totul s-a întâmplat sub ochii micuților.

Soția, însărcinată

Familia Watson s-a dus la . Ceea ce trebuia să fie o excursie cu amintiri de neprețuit s-a transformat într-o .

Kane Watson, tatăl, a sfârșit tragic după ce o dună de nisip s-a prăbușit peste el. Tânărul a fost îngropat cu capul înainte.

Scenele terifiante au avut loc chiar sub ochii copiilor, cu vârste de până la 18 luni, conform .

Kane Watson a rămas prins sub nisip timp de 15 minute pe plaja Muriwai din Noua Zeelandă. Într-un final, serviciile de urgență l-au eliberat pe bărbat, însă a fost declarat mort la spital.

Bărbatul de 28 de ani aștepta un nou membru al familiei. Soția era însărcinată.

O campanie de strângere de fonduri pe Givealittle a fost inițiată de o prietenă a familiei, Kristalle Tayler.

Kane a fost descris ca fiind „un fiu, frate, partener mult iubit și, mai presus de toate, un tată devotat”, care avea un copil pe drum.

„Cea mai mare bucurie a lui era să fie alături de copiii săi – nu doar de ai săi, ci și de copiii pe care îi îngrijea și îi iubea ca și cum ar fi ai lui. Familia a fost întotdeauna în centrul a tot ceea ce era el. Ceea ce este și mai sfâșietor este că cel mai mic copil al său, care se va naşte la începutul anului viitor, nu îl va cunoaște niciodată, dar va crește auzind povești despre omul incredibil care l-a iubit înainte să se nască”, a adăugat Kristalle.