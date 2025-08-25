B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor

Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor

Selen Osmanoglu
25 aug. 2025, 13:05
Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor
Sursa Foto: Freepik

O dună de nisip s-a prăbușit peste Kane, tatăl a patru copii. Totul s-a întâmplat sub ochii micuților.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Soția, însărcinată

Ce s-a întâmplat

Familia Watson s-a dus la mare. Ceea ce trebuia să fie o excursie cu amintiri de neprețuit s-a transformat într-o tragedie.

Kane Watson, tatăl, a sfârșit tragic după ce o dună de nisip s-a prăbușit peste el. Tânărul a fost îngropat cu capul înainte.

Scenele terifiante au avut loc chiar sub ochii copiilor, cu vârste de până la 18 luni, conform Observator.

Soția, însărcinată

Kane Watson a rămas prins sub nisip timp de 15 minute pe plaja Muriwai din Noua Zeelandă.  Într-un final, serviciile de urgență l-au eliberat pe bărbat, însă a fost declarat mort la spital.

Bărbatul de 28 de ani aștepta un nou membru al familiei. Soția era însărcinată.

O campanie de strângere de fonduri pe Givealittle a fost inițiată de o prietenă a familiei, Kristalle Tayler.

Kane a fost descris ca fiind „un fiu, frate, partener mult iubit și, mai presus de toate, un tată devotat”, care avea un copil pe drum.

„Cea mai mare bucurie a lui era să fie alături de copiii săi – nu doar de ai săi, ci și de copiii pe care îi îngrijea și îi iubea ca și cum ar fi ai lui. Familia a fost întotdeauna în centrul a tot ceea ce era el. Ceea ce este și mai sfâșietor este că cel mai mic copil al său, care se va naşte la începutul anului viitor, nu îl va cunoaște niciodată, dar va crește auzind povești despre omul incredibil care l-a iubit înainte să se nască”, a adăugat Kristalle.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
Externe
Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
Temperaturi de 55 °C, într-un orășel izolat. Jumătate din populație a ajuns să traiască sub pământ
Externe
Temperaturi de 55 °C, într-un orășel izolat. Jumătate din populație a ajuns să traiască sub pământ
Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Externe
Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
Externe
Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu
Externe
Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu
Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus
Externe
Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Externe
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
Externe
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)
Externe
O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
Externe
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
Ultima oră
13:57 - Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
13:50 - Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
13:46 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
13:37 - Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
13:16 - Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
13:02 - Burnout-ul, o boală a angajatului modern. Patronii ignoră măsurile de prevenire a stresului și a epuizării la locul de muncă
12:58 - Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)
12:48 - Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
12:43 - Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii
12:27 - Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine