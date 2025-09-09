B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii

Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii

Elena Boruz
09 sept. 2025, 21:30
Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii
Sursa foto: publika.md

Au ieșit la iveală detalii șocante în cazul profesoarei de logică, care a fost găsită spânzurată împreună cu copilul său de doar șapte ani. Tragicul incident a avut loc în apartamentul lor din Drobeta Turnu-Severin. 

După ce sora femeii nu a mai dat de ea de patru zile, a alertat autoritățile. Ajunși la fața locului, oamenii legii s-au îngrozit de ce le-au văzut ochii. Atât femeia, cât și băiețelul de șapte ani erau spânzurați.

Cuprins:

  • Ce cred anchetatorii
  • „După ce a născut a devenit un pic ciudată”. Ce a declarat o fostă elevă de-a ei
  • Ce spun specialiștii

Ce cred anchetatorii

Surse din anchetă menționează că se crede că evenimentul ar fi avut loc în weekend, deoarece micuțul nu a fost prezent la școală, luni, informează observator news.

De asemenea, apropiați de-ai femeii, profesoare de logică la o școală din Orșova și, în același timp, dascăl de psihologie la Penitenciarul Vânjuleț, spun că aceasta traversa o perioadă dificilă, deoarece ea și soțul său divorțaseră, iar acum se aflau în proces pentru custodia micuțului.

„A fost găsită o victimă, o femeie de 57 de ani care prezenta violenţe. În sensul că s-a stabilit cumva, din cercetări că a murit prin spânzurare. Nu excludem niciuna dintre variantele de lucru”, a declarat Gheorghe Ciocan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, potrivit aceleiași surse.

„După ce a născut a devenit un pic ciudată”. Ce a declarat o fostă elevă de-a ei

O fostă elevă a făcut declarații despre fosta ei profesoară. Se pare că nimeni nu înțelege cum a putut recurge la un astfel de gest, mai ales că și-a dorit foarte tare să rămână însărcinată, iar acest lucru a venit după 10 ani de încercări.

„După ce a născut a devenit un pic ciudată. Am înţeles că şi din cauza divorţului. Nu imi dau seama ce s-a întâmplat cu copilul că ştiu că şi-l dorea foarte mult. Avea o vârsta destul de înaintată când a reuşit să îl facă şi ştiu că încercaseră vreo 10 ani”,spune o fostă elevă.

Ce spun specialiștii

Conform specialiștilor, persoanele care adoptă un astfel de comportament o fac din frica că ar putea rămâne fără propriul copil și își doresc să fie în permanență cu el.

„În asemenea speţe este de obicei o ameninţare percepută de mamă că urmează să îşi piardă copilul sau să fie separată de copil. Prin genul acesta de comportament caută să îşi securicurizeze în realitate relaţia cu propriul prunc”,a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
Eveniment
Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Eveniment
OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Eveniment
Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
Eveniment
Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Eveniment
S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Eveniment
Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
Surse: Spionul Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare și colaborare cu KGB Belarus
Eveniment
Surse: Spionul Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare și colaborare cu KGB Belarus
O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
Eveniment
O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
Eveniment
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
Ultima oră
22:00 - Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
22:00 - Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital
21:54 - OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini
21:40 - Dogioiu: “La nivelul Coaliției, nu există absolut nicio discuție și nicio intenție, în acest moment, privind creșterea vârstei standard de pensionare. Ilie Bolojan se referea la ceea ce am putea numi vârsta reală de pensionare în România” (VIDEO)
21:35 - Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
21:33 - Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
21:08 - Ciorba lipsește dintre preferințele culinare ale tinerilor. Ce mâncăruri îi încântă, în schimb
21:05 - Legea Anastasia va fi modificată. Pedepse mai grele pentru șoferii băuți, drogați sau fără permis care comit accidente mortale
20:59 - Cine ar putea să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona, în cazul în care reforma pensiilor magistraților pică la CCR. Analiza lui CTP (VIDEO)
20:58 - S-a aflat cum poți scăpa de vergeturi! Iată rețeta care te poate transforma