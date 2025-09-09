Detalii șocante în cazul profesoarei găsite spânzurată împreună cu copilul de 7 ani. Ce au descoperit anchetatorii

Au ieșit la iveală detalii șocante , care a fost găsită împreună cu copilul său de doar șapte ani. Tragicul incident a avut loc în apartamentul lor din Drobeta Turnu-Severin.

După ce sora femeii nu a mai dat de ea de patru zile, a alertat autoritățile. Ajunși la fața locului, oamenii legii s-au îngrozit de ce le-au văzut ochii. Atât femeia, cât și băiețelul de șapte ani erau spânzurați.

Cuprins:

Ce cred anchetatorii

„După ce a născut a devenit un pic ciudată”. Ce a declarat o fostă elevă de-a ei

Ce spun specialiștii

Ce cred anchetatorii

Surse din anchetă menționează că se crede că evenimentul ar fi avut loc în weekend, deoarece micuțul nu a fost prezent la școală, luni, informează

De asemenea, apropiați de-ai femeii, profesoare de logică la o școală din Orșova și, în același timp, dascăl de psihologie la Penitenciarul Vânjuleț, spun că aceasta traversa o perioadă dificilă, deoarece ea și soțul său divorțaseră, iar acum se aflau în proces pentru custodia micuțului.

„A fost găsită o victimă, o femeie de 57 de ani care prezenta violenţe. În sensul că s-a stabilit cumva, din cercetări că a murit prin spânzurare. Nu excludem niciuna dintre variantele de lucru”, a declarat Gheorghe Ciocan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, potrivit aceleiași surse.

„După ce a născut a devenit un pic ciudată”. Ce a declarat o fostă elevă de-a ei

O fostă elevă a făcut declarații despre fosta ei profesoară. Se pare că nimeni nu înțelege cum a putut recurge la un astfel de gest, mai ales că și-a dorit foarte tare să rămână însărcinată, iar acest lucru a venit după 10 ani de încercări.

„După ce a născut a devenit un pic ciudată. Am înţeles că şi din cauza divorţului. Nu imi dau seama ce s-a întâmplat cu copilul că ştiu că şi-l dorea foarte mult. Avea o vârsta destul de înaintată când a reuşit să îl facă şi ştiu că încercaseră vreo 10 ani”,spune o fostă elevă.

Ce spun specialiștii

Conform specialiștilor, persoanele care adoptă un astfel de comportament o fac din frica că ar putea rămâne fără propriul copil și își doresc să fie în permanență cu el.

„În asemenea speţe este de obicei o ameninţare percepută de mamă că urmează să îşi piardă copilul sau să fie separată de copil. Prin genul acesta de comportament caută să îşi securicurizeze în realitate relaţia cu propriul prunc”,a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.