O româncă s-a întors acasă după mai mulți ani în care a locuit în Chicago, Statele Unite, și spune că regretă decizia. Mai multe lucruri au impresionat-o negativ în România, deși nici o lună nu are de când s-a întors.

Ce a remarcat femeia la întoarcerea în România

„Vă spun sincer, regret că m-am întors. Suntem întorși din Chicago de vreo lună aproximativ. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”, a scris românca, pe grupul de Facebook „Grupul Întorșilor Acasă”.

Ea s-a referit întâi la modul în care sunt tratate femeile în România: „Este un nivel ridicat de agresiune asupra femeilor. Peste tot! Am avut bărbați care m-au înjurat când eram cu cei 3 copii mici doar pentru că le-am spus să mă lase să trec cu căruciorul şi maşina era proaspăt plecată pe trotuar”.

„Multă lume îşi permite să îți educe copilul: ”Ia uite, să îți fie rușine la 3 ani să stai în cărucior”, a mai remarcat ea, în mesajul citat de .

Și, bineînțeles, românca s-a plâns și de : „Scumpiri foarte multe. Nu se oferă o calitate asupra a ceea ce dorești”.

Ce experiență a avut o română revenită din Anglia

a avut și o româncă revenită în țară, în București, după 23 de ani de muncă în străinătate, din care 10 ani în Anglia.

După 10 luni de stat în București, ea s-a întors în Anglia.

„Am realizat că noi cheltuiam mult mai mult pe alimente în România decât în Anglia. Acum, că m-am întors cu familia în Marea Britanie, cumpăr aproximativ aceleași produse şi plătesc chiar și jumătate pentru unele dintre ele. Mi s-a părut absurd, nu înțelegeam cum e posibil ca anumite alimente să coste dublu. Și mai e raportul cu salariile: alta e situația în Marea Britanie, alta în România”, a explicat femeia.