Dezvăluiri șocane făcute de un păgubit Nordis: „La ultima vizită pe șantier am aflat că o garsonieră care a făcut obiectul unei promisiuni de vânzare-cumpărare era parte integrantă dintr-un apartament de două camere”

Apar detalii șocante despre modul în care a funcționat schema Nordis, care, potrivit procurorilor DIICOT, s-a soldat cu daune de 195 de milioane de euro.

Emilian Grecu, unul dintre păgubiții în cazul Nordis, a explicat într-o intervenție pentru B1 TV cum și-a dat seama că ceea ce credea că este achiziționarea a două garsonere s-a transformat într-o înșelătorie:

“Am constatat cu stupoare la ultima vizită pe care am avut-o pe șantierul celor de la Nordis o serie de inavertențe care m-au făcut să înțeleg că lucrurile nu stau așa cum le prezintă cei de la Nordis. În speță, eu am achiziționat două unități locative. La ultima vizită am putut constata că o garsonieră din corpul 2 care ar fi făcut obiectul unei promisiuni de vânzare-cumpărare deja era parte integrantă dintr-un apartament de două camere, adică existau modificări structurale. A apărut o ușă față de garsoniera de lângă și niște amenajări care arătau cum că cele două garsoniere fuseseră alipite și transformate într-un apartament de două camere”.

Suma pe care Emilian Grecu spune că a pierdut-o se ridică la 150.000 de euro. Acesta a precizat că a aflat ulterior că promisiunea de vânzare-cumpărare pe care a semnat-o pentru unitatea respectivă era identică cu cea semnată de un alt potențial cumpărător:

“De acolo sigur că există un grup cu peste 500 de păgubiți Nordis. Avem în momentul de față o mobilizare foarte bună în ceea ce înseamnă schimbul de informații între noi și mergând, bineînțeles, pe firul ăsta am putut constata că promisiunea de vânzare-cumpărare pe care eu o semnasem pentru unitatea respectivă era aceași identică semnată chiar la diferență de o lună față de momentul semnării de către mine a respectivei promisiuni către un alt promitent cumpărător, lucrurile fiind absolut clare, evidente. De altfel le-am și învederat organelor de cercetare penală care au analizat destul de profund situația și toate probele pe care le-am adus la cunoștință și sunt absolut convins că în momentul de față toate speculațiile și tot ce se vehiculează în presă în momentul d efață sunt informații în mare parte reală”.

Acuzațiile procurorilor DIICOT

că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării, transmite Agerpres.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.

În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

„Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor”, spun anchetatorii.

În concret, Nordis Management achiziţiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziţiona servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.

„Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis”, explică procurorii.