Diana Șoșoacă se bagă în crima de la Cenai. Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român (VIDEO)

Adrian A
26 ian. 2026, 14:30
Diana Șoșoacă se bagă în crima de la Cenai. Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
  1. Ce acuzații face Șoșoacă după crima de la Cenai
  2. Proteste în comuna unde s-a ascuns ucigașul

Diana Șoșoacă se implică în crima de la Cenai. Europarlamentara a participat la ședința de urgență a Consiliului Local din localitatea Sânmihaiu Român, localitatea unde s-ar fi ascuns minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario.

Ce acuzații face Șoșoacă după crima de la Cenai

Tensiunea a crescut în localitatea Sânmihaiu Român după ce adolescentul ucigaș de 13 ani din Cenei s-ar ascunde în comună, în casa bunicilor. Sute de oameni din comună au protestat și au cerut ca adolescentul să fie alungat din localitate.

Iar luni dimineața la Primăria Sânmihaiu Român a avut loc și o ședință de urgență. La care a participat și Diana Șoșoacă.

În timp ce DGASPC-ul nu se ocupă de cazul acestui băiatcare, efectiv, astea sunt probleme psihice grave,și premeditare și omor și așa mai departe. Probabil că există un abuz psihoemoțional încă din familie. Din toată cazuistica mea și tot ceea ce am citit,în 99% din cazuri e abuz din familie.E posibil să fie și abuz sexual din partea tatălui. Cam astea sunt reacțiile unui copil.”, a spus Diana Șoșoacă. 

Șoșoacă a declarat că trebuie schimbată legea. Nu se poate ca un criminal, fie el și un copil de 13 ani, să scape nepedepsit.

„Credeți-mă, legea asta cu răspunderea penală a minorului, am adus-o în discuția Parlamentului de 10 ori.Și de 10 ori au râs.Problema este așa. O ducem la 10 ani. Eu am avut cazuri la 8 ani,  copil care și-au măcelărit părinții. 

Nu vă puteți închipui în câte bucăți. Aș fi mâncat din ele. Cât să mă duc? Mă duc până la 2 ani, mă duc până la 1 an, de când s-a născut.

Problema este societatea și politica care se face în România prin bătaia de joc asupra românilor. Dacă nu schimbăm toată clasa politică care, cu tot respectul, eu nu zic că toate partidele astea n-au și oameni buni. Au, dar marea majoritate și care ajunge să conducă țara asta provoacă ceea ce vedem acum.”, a declarat europarlamentara SOS România.

Între timp, minorul ucigaș a fost preluat de autorități și se află acum la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara.

Proteste în comuna unde s-a ascuns ucigașul

Duminică seara, oamenii din Sânmihaiu Român, furioși  ucigașul de numai 13 ani al lui Mario Berinde a ajuns în localitatea lor și convinși  autoritățile nu vor putea face mare lucru, au decis -l alunge singuri. Au mers la casa bunicilor acestuia, cărora băiatul le-a fost încredințatși au cerut  el  plece.

Pentru  nu cumva  se producă incidenteîn fața casei bătrânilor au fost mobilizate forțe de ordine, mascati de la trupele speciale de interventie si jandarmii.

