Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 23:19
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns pacientul la spital și ce au descoperit medicii
  2. Ce spune Direcția de Sănătate Publică Brăila despre acest caz

 Direcția de Sănătate Publică Brăila a confirmat decesul unui bărbat infectat cu bacteria Listeria. Pacientul avea 67 de ani și era din comuna Cazasu. Acesta a ajuns la spital cu febră mare și o stare generală rea. Medicii au crezut inițial că este vorba despre o pneumonie gravă. Din păcate, starea lui s-a înrăutățit rapid și a murit la secția de Terapie Intensivă.

Cum a ajuns pacientul la spital și ce au descoperit medicii

Bărbatul s-a prezentat la unitatea medicală cu simptome clare de boală. Acesta avea febră și respira cu dificultate. Din acest motiv, doctorii l-au internat imediat. Pe durata șederii în spital, infecția s-a răspândit rapid în tot corpul. Medicii au decis transferul lui la Terapie Intensivă pentru a-i salva viața. Decesul a fost declarat oficial pe data de 23 ianuarie 2026. Analizele de laborator au arătat clar prezența bacteriei Listeria în organism.

Ce spune Direcția de Sănătate Publică Brăila despre acest caz

Specialiștii au oferit detalii despre identitatea victimei și despre pașii următori ai anchetei. Aceștia vor să afle exact ce alimente contaminate a mâncat bărbatul înainte să se simtă rău, potrivit antena3

„Aducem la cunoştinţă că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensi”, au specificat cei de la DSP Brăila

Listerioza apare cel mai des după consumul de brânzeturi moi sau lapte nepasteurizat. Bacteria rezistă bine la temperaturi scăzute, deci poate trăi și în frigider. Boala este fatală în multe cazuri pentru persoanele în vârstă.

