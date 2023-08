Directoarea spitalului din Urziceni a fost supendată din funcție, după ce o femeie a născut în fața unității medicale

Directoarea Spitalului Urziceni, Daniela Ianuș, a fost supendată din funcție în urma scandalului izbucnit după ce o femeie a fost trimisă să nască în fața unității medicale, potrivit .

„Din păcate se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple niciodată. A spus că dumneaei și-a făcut treaba, că nu ar fi nicio problemă. În schimb, față de reacția publicului, față de reacția dvs., a presei, astăzi am luat hotărârea de suspendare din funcție a doamnei manager.

A fost informată Direcția de Sănătate Publică și prima informare pe care am făcut-o a fost către dl. ministru Rafil, cu care am și vorbit la telefon, iar la ora 16:00 astăzi o să am o întâlnire cu dumnealui, pentru a discuta actul medical, nu administrativ, din spitalele noastre

Pentru că de multe ori se face această asociere între actul administrativ și actul medical. Să știți că noi, primăria, Consiliul Local, hotărârile pe care le-am luat, prin proiectele pe care le aduce în Spitalul Municipal Urziceni, vedeți și dvs. câte investiții se fac și cum arată acest spital.

Am zis să nu mai aștept. Încă nu am primit rapoartele, pentru că nu sunt definitivate, dar în urma reacției pe care o are și publicul, dvs. presa și anchetele care se fac, ca am înțeles că sunt și niște anchete penale, m-a determinat ca să iau această măsură pentru suspendarea managerului”, a spus primarul orașului Urziceni.

Declarații halucinante făcute de managerul spitalului

Daniela Elena Ianus, managerul Spitalului Urziceni, a declarat că angajații unității medicale au procedat corect în cazul femeii care a născut pe trotuar. Mai mult, de vină ar fi chiar rudele femeii, pentru că nu ar fi așteptat, potrivit managerului spitalului.