Acasa » Eveniment » Director de școală, păstrat în funcție, deși pipăie elevii și le trimite mesaje dubioase: „Nu-ți fie frică, nu-ți fac nimica”. ISJ nu ia măsuri, ancheta poliției bate pasul pe loc (FOTO)

Traian Avarvarei
17 mart. 2026, 12:00
Profesor de matematică, director de școală, acuzat de elevi că-i pipăie și le trimite mesaje dubioase. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Elev hărțuit sexual. Ancheta bate pasul pe loc
  2. Ce mai acuză elevii
  3. Directorul acuzat de comportament indecent, păstrat printre elevi

Un profesor de matematică, director al școlii din Aușeu, Bihor, e acuzat de elevi că îi pipăie și le trimite mesaje dubioase. Poliția a deschis un dosar penal pentru abuz sexual, dar ancheta nu avansează deloc. Nici Inspectoratul Școlar nu a luat vreo decizie împotriva profesorului. El neagă acuzațiile.

Adrian Botici e de 25 de ani directorul Școlii Gimnaziale „Alexandru Roman” din Aușeu. El nu e căsătorit și a fost o vreme consilier local PNL în comună.

Elev hărțuit sexual. Ancheta bate pasul pe loc

Parchetul Aleșd a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de abuz sexual comis asupra unui minor, în urma unei plângeri făcute de DGASPC Bihor, care la rândul ei a fost sesizată de un fost îngrijitor al școlii, disponibilizat în urma unor tăieri de posturi. Supărat, bărbatul l-a reclamat pe director că „are un comportament neadecvat cu unii copii” și că ar fi abuzat sexual un elev de clasa a VII-a.

Ancheta penală bate pasul pe loc. Deocamdată n-a fost pus nimeni sub învinuire, profesorul nici măcar n-a fost audiat.

În octombrie, victima, un băiat de 14 ani, a fost evaluată de un psiholog al DGASPC. Adolescentul a povestit că, în urmă cu câteva luni, înainte să se termine anul școlar precedent, a fost chemat de director în biroul lui, ca să-i dea un tricou pentru fotbal, și atunci a fost pipăit de profesor.

De precizat că părinții elevului au refuzat să depună plângere.

Directorul Adrian Botici a respins acuzațiile, într-o reacție pentru eBihoreanul: „Ce pot să vă spun este că sunt nevinovat! Totul este răzbunarea unui fost muncitor al școlii, disponibilizat”.

Inspectoratul Școlar (ISJ) Bihor a declanșat o cercetare disciplinară. Adrian Botici a spus că e nevinovat, că n-a avut nicio întâlnire cu elevul respectiv în biroul lui și că el a împărțit tricouri mai multor elevi, însă în stradă, din portbagajul mașinii.

Ce mai acuză elevii

La începutul lunii martie, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Bihor, instituția pentru care lucrează psihologii școlari, a anunțat Poliția că un alt elev din Aușeu reclamă că a fost agresat sexual de director.

De asemenea, pe 2 martie, trei elevi de clasa a VIII-a au așteptat-o în fața cabinetului pe consiliera școlară. Băieții au scris pe foi cum îi atinge directorul sau cum își apropie organele genitale de ei în timpul orelor.

Băieții au mai susținut că Botici le scrie mesaje private dubioase pe Facebook. Capturile de ecran cu mesajele trimise copiilor au fost transmise Poliției, care săptămâna trecută a început audierea minorilor.

Sursa foto: eBihoreanul

Nu e clar de ce restul profesorilor n-au avut nicio reacție până acum.

Întrebat de eBihoreanul cum explică mesajele târzii date elevilor, Adrian Botici a răspuns: „I-am scris doar unui elev, care la școală m-a întrebat dacă am văzut meciul Barcelonei și i-am spus că nu vorbim la ore despre fotbal”.

Directorul acuzat de comportament indecent, păstrat printre elevi

După prima anchetă, Inspectoratul Școlar a decis ca directorul să nu fie sancțonat în niciun fel.

„Am fost informat de către CJRAE despre noile reclamații aduse profesorului și am avut o discuție cu dumnealui, care susține că doar a trecut printre băncile elevilor, fără să atingă intenționat vreun elev. Nici mesajele nu le consideră o problemă, dar eu i-am reproșat orele la care le scrie elevilor. Nu există niciun motiv pentru a le trimite elevilor mesaje la ore atât de târzii”, spune inspectorul școlar general, Alin Ștefănuț, pentru eBihoreanul.

O nouă anchetă a fost deschisă. Lui Botici oricum mandatul de director, obținut prin concurs, îi expiră în aprilie. Și chiar dacă ancheta va duce la pierderea funcției, el tot va rămâne profesor printre elevi. Asta deoarece, spune șeful ISJ: „Legea prevede că trebuie să plătești în continuare un cadru didactic suspendat și, în același timp, în locul său trebuie adus un alt profesor, iar școala nu-și permite să-l plătească”.

