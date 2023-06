Directorul operațional al TikTok demisionează, după 5 ani de activitate / De ce părăsește Vanessa Pappas compania

Directorul operațional al TikTok, Vanessa Pappas, a demisionat după cinci ani de activitate la populara platformă, scrie .

Vanessa Pappas, directorul operațional al și cel mai important director executiv cu sediul în SUA, pleacă după aproape cinci ani petrecuți în cadrul companiei chineze.

After nearly 5 years at TikTok I am stepping down as COO. To our amazing community of creators, employees, & people who have made TikTok ‘the last sunny spot on the internet’, it has been an absolute privilege to serve you all & to be a part of this once in a lifetime journey 🙏

— V Pappas (@v_ness)