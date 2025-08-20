Doar geniile pot vedea toate numerele ascunse în această fotografie. Imaginea cu iluzia optică a devenit virală în mediul online (FOTO)

Dacă îți plac provocările vizuale, acest test sub formă de virală este pentru tine. Tot ce trebuie să faci este să identifici cifrele ascunse într-un cerc format din linii negre și gri, în doar 8 secunde. Pare simplu, dar nu este deloc așa. Potrivit , imaginea a stârnit dezbateri intense în mediul online. Unii au văzut doar „528” sau „45283”, în timp ce alții au reușit să descifreze șirul complet.

Ce număr se ascunde în imagine

Răspunsul corect al iluziei este 3452839.

Numerele sunt aranjate într-o spirală neregulată, special pentru a păcăli ochiul. Doar cei cu atenție distributivă excelentă au reușit să distingă întregul șir.

Astfel de provocări vizuale sunt considerate un antrenament excelent pentru creier, îmbinând distracția cu testarea capacităților cognitive.

De ce aceste teste pun la încercare IQ-ul

Puzzle-urile vizuale și iluziile optice nu măsoară IQ-ul în mod direct, dar testează atenția, capacitatea de concentrare și viteza de procesare a informației.

Ele imită principiile testelor oficiale de IQ, conform , care includ rezolvarea de serii numerice, identificarea de patternuri și găsirea unor răspunsuri logice într-un timp limitat.

Care sunt categoriile de inteligență în funcție de IQ

Specialiștii împart rezultatele testelor IQ în mai multe niveluri:

IQ peste 140 – genii și mari lideri;

– genii și mari lideri; IQ între 131 și 140 – cercetători, specialiști și manageri de top;

– cercetători, specialiști și manageri de top; IQ între 121 și 130 – aproximativ 6% din populația lumii, mult peste medie;

– aproximativ 6% din populația lumii, mult peste medie; IQ între 111 și 120 – peste media normală;

– peste media normală; IQ între 101 și 110 – nivel mediu, considerat standard.

Așadar, dacă ai descifrat corect șirul „3452839” în 8 secunde, înseamnă că ai o atenție extraordinară și un IQ peste medie. Dacă nu, nu te descuraja, astfel de exerciții sunt antrenamente excelente pentru creier.